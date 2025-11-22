НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Турист из России погиб на Бали. Он умирал месяц — и это стоило 10 млн рублей

Турист из России погиб на Бали. Он умирал месяц — и это стоило 10 млн рублей

Причиной гибели стал укус ядовитой змеи

Врачи не смогли помочь туристу

Молодой турист из России умер во время отдыха на Бали. Попытки вылечить его обошлись семье в 10 миллионов рублей.

Имя погибшего — Андрей, ему было 32 года. Он улетел из родного Тамбова на Бали, где его укусила ядовитая змея. К сожалению, Андрей не сразу обратил внимание на укус. По данным телеграм-канала Mash, сначала мужчина отнесся к укусу несерьезно — подумал, что просто заболел.

«19 числа звонил подруге и дышал в трубку — говорить уже не мог. По дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому.

Ему поставили диагноз "отравление метанолом" и грешили на паленый алкоголь. Но в крови не нашли следов спирта и наркотиков. Врачи уверяют — всё дело в интоксикации от яда змеи, на руке есть след от укуса», — пишет Mash.

Андрей месяц провел на аппарате ИВЛ. Его состояние удалось стабилизировать, однако транспортировать его в Россию всё равно не разрешили. Проблемой стало крайне тяжелое состояние больного.

«Российский Минздрав и консульство всё это время были на связи с семьей пострадавшего и консультировали местных по вопросу транспортировки. Но увы, Андрей умер после месяца на аппаратах», — подытожил телеграм-канал.

Однако это был еще не конец. На Бали прилетел брат Андрея. И в больнице ему выставили громадный счет: около 10 миллионов рублей. Как объяснили врачи, один день в больнице стоил 250–300 тысяч. Транспортировка домой и вовсе обошлась бы в 20 миллионов.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
