Турист из России погиб на Бали. Он умирал месяц — и это стоило 10 млн рублей

Молодой турист из России умер во время отдыха на Бали. Попытки вылечить его обошлись семье в 10 миллионов рублей.
Имя погибшего — Андрей, ему было 32 года. Он улетел из родного Тамбова на Бали, где его укусила ядовитая змея. К сожалению, Андрей не сразу обратил внимание на укус. По данным телеграм-канала Mash, сначала мужчина отнесся к укусу несерьезно — подумал, что просто заболел.
«19 числа звонил подруге и дышал в трубку — говорить уже не мог. По дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому.
Ему поставили диагноз
Андрей месяц провел на аппарате ИВЛ. Его состояние удалось стабилизировать, однако транспортировать его в Россию всё равно не разрешили. Проблемой стало крайне тяжелое состояние больного.
«Российский Минздрав и консульство всё это время были на связи с семьей пострадавшего и консультировали местных по вопросу транспортировки. Но увы, Андрей умер после месяца на аппаратах», — подытожил телеграм-канал.
Однако это был еще не конец. На Бали прилетел брат Андрея. И в больнице ему выставили громадный счет: около 10 миллионов рублей. Как объяснили врачи, один день в больнице стоил 250–300 тысяч. Транспортировка домой и вовсе обошлась бы в 20 миллионов.