Турист из России погиб на Бали. Он умирал месяц — и это стоило 10 млн рублей

Молодой турист из России умер во время отдыха на Бали. Попытки вылечить его обошлись семье в 10 миллионов рублей.

Имя погибшего — Андрей, ему было 32 года. Он улетел из родного Тамбова на Бали, где его укусила ядовитая змея. К сожалению, Андрей не сразу обратил внимание на укус. По данным телеграм-канала Mash, сначала мужчина отнесся к укусу несерьезно — подумал, что просто заболел.

«19 числа звонил подруге и дышал в трубку — говорить уже не мог. По дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому.