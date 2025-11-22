В США произошла стрельба во время церемонии по зажжению рождественских огней на ели — кадры

В США церемонию по зажжению рождественских огней на елке прервала стрельба. Всё случилось в городе Конкорд в Северной Каролине. Пострадали несколько человек. О происшествии сообщили местные власти.

«Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (03:30 мск)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки», — передает правительство города на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).