Происшествия В США произошла стрельба во время церемонии по зажжению рождественских огней на ели — кадры

В США произошла стрельба во время церемонии по зажжению рождественских огней на ели — кадры

Несколько зрителей в критическом состоянии

104
Мероприятие пришлось отменить | Источник: RPatz257 / XМероприятие пришлось отменить | Источник: RPatz257 / X

Мероприятие пришлось отменить

Источник:

RPatz257 / X

В США церемонию по зажжению рождественских огней на елке прервала стрельба. Всё случилось в городе Конкорд в Северной Каролине. Пострадали несколько человек. О происшествии сообщили местные власти. 

«Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (03:30 мск)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки», — передает правительство города на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Люди смотрели выступление музыкантов

Источник:

Dylan Allen / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В этот момент на улице собралась толпа, чтобы понаблюдать за церемонией. Стрельба вызвала серьезную панику.

Что происходило после стрельбы

Источник:

Graham Allen / X

На место прибыли экстренные службы. Оставшуюся часть мероприятия пришлось отменить. Зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

Источник: KRONIK Insights / XИсточник: KRONIK Insights / X
Источник:

KRONIK Insights / X

Четверо человек получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии, один — в стабильном, передает телеканал WBTV.

Полиция проводит расследование. Сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев. Пока полиция не сообщила, задержан ли подозреваемый.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
