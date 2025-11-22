В США произошла стрельба во время церемонии по зажжению рождественских огней на ели — кадры

В США церемонию по зажжению рождественских огней на елке прервала стрельба. Всё случилось в городе Конкорд в Северной Каролине. Пострадали несколько человек. О происшествии сообщили местные власти.
«Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (03:30 мск)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки», — передает правительство города на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
В этот момент на улице собралась толпа, чтобы понаблюдать за церемонией. Стрельба вызвала серьезную панику.
На место прибыли экстренные службы. Оставшуюся часть мероприятия пришлось отменить. Зрителей попросили немедленно покинуть центр города.
Четверо человек получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии, один — в стабильном, передает телеканал WBTV.
Полиция проводит расследование. Сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев. Пока полиция не сообщила, задержан ли подозреваемый.