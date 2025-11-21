Перевернулась в воздухе: в Ярославской области момент ДТП с пешеходом попал на видео

По социальным сетям разошлось видео момента ДТП с пешеходом в Рыбинске Ярославской области. По данным полиции, авария на улице Фурманова у дома № 11 произошла вечером 18 ноября.

На кадрах видно, как женщина переходит дорогу. Когда до тротуара оставалось буквально несколько шагов, ее на скорости сносит легковушка «Хендай». От удара женщина перевернулась в воздухе и рухнула на асфальт. К ней на помощь тут же бросились очевидцы инцидента.