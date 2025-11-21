НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Перевернулась в воздухе: в Ярославской области момент ДТП с пешеходом попал на видео

Перевернулась в воздухе: в Ярославской области момент ДТП с пешеходом попал на видео

Очевидцы бросились на помощь пострадавшей женщине

563
В Рыбинске легковушка сбила пешехода | Источник: Камеры города | Atel.me, Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Рыбинске легковушка сбила пешехода | Источник: Камеры города | Atel.me, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске легковушка сбила пешехода

Источник:

Камеры города | Atel.me, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

По социальным сетям разошлось видео момента ДТП с пешеходом в Рыбинске Ярославской области. По данным полиции, авария на улице Фурманова у дома № 11 произошла вечером 18 ноября.

На кадрах видно, как женщина переходит дорогу. Когда до тротуара оставалось буквально несколько шагов, ее на скорости сносит легковушка «Хендай». От удара женщина перевернулась в воздухе и рухнула на асфальт. К ней на помощь тут же бросились очевидцы инцидента.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Камеры города | Atel.me, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Как сообщили в управлении МВД по Ярославской области, за рулем иномарки был 33-летний мужчина. Пострадавшей оказалась 78-летняя пенсионерка.

«Пешеход госпитализирована», — уточнили в региональном УМВД.

Ранее Ярославский областной суд смягчил приговор водителю, насмерть сбившему 5-летнюю девочку в Некрасовском районе. В качестве смягчающего обстоятельства учли ненадлежащее поведение матери ребенка. Было установлено, что женщина не перевела дочь через дорогу, а позволила ребенку перейти проезжую часть самому.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пешеход Рыбинск
Комментарии
3
Гость
47 минут
Ну это гнал под 80
Гость
1 час
Давайте спросим «знатоков» ПДД, в данном случае пешеход убедился в безопасности своего перехода?
Читать все комментарии
Гость
