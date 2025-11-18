Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры

Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска рядом с поселком Ростовка. О происшествии сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание», — написал Виталий Хоценко.
Местные жители сообщили SHOT, что сначала услышали громкий звук, его было слышно за несколько километров. Затем начался пожар. Зарево осветило небо. Его видно с очень большого расстояния.
Момент взрыва попал на видео. Люди, попавшие на кадры, не стали убегать. Услышав громкий звук, они кинулись смотреть, что произошло за их спиной. В этот момент языки пламени устремились в небо.
Информации о пострадавших на данный момент нет. К месту происшествия выехали экстренные службы. Как сообщили в региональном МЧС, на месте происшествия работают 18 спасателей и четыре единицы техники. Точные причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.