НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

 740мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Концерт «Алисы»
«Умные решения»
Новый автобус
Компании, которые создают будущее области
Что будет с «Шинником»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
«Локомотив» покинул тренер
Изменения в работе травмпунктов
Происшествия Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры

Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры

Зарево видно за несколько километров

111
Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры | Источник: Новости Омска | Жесть / Telegram Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры | Источник: Новости Омска | Жесть / Telegram
Источник:

Новости Омска | Жесть / Telegram

Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска рядом с поселком Ростовка. О происшествии сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. 

Источник:

Новости Омска | Жесть / Telegram

«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание», — написал Виталий Хоценко.

Источник:

Om1: Новости Омска и России / Telegram

Местные жители сообщили SHOT, что сначала услышали громкий звук, его было слышно за несколько километров. Затем начался пожар. Зарево осветило небо. Его видно с очень большого расстояния.  

Источник:

Om1: Новости Омска и России / Telegram

Момент взрыва попал на видео. Люди, попавшие на кадры, не стали убегать. Услышав громкий звук, они кинулись смотреть, что произошло за их спиной. В этот момент языки пламени устремились в небо.

Источник:

Om1: Новости Омска и России / Telegram

Информации о пострадавших на данный момент нет. К месту происшествия выехали экстренные службы. Как сообщили в региональном МЧС, на месте происшествия работают 18 спасателей и четыре единицы техники. Точные причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Взрыв Газовая труба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Диверсантов нет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление