Небо осветил столб огня: под Омском взорвалась газовая труба — кадры

Источник: Новости Омска | Жесть / Telegram

Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска рядом с поселком Ростовка. О происшествии сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание», — написал Виталий Хоценко.

Местные жители сообщили SHOT, что сначала услышали громкий звук, его было слышно за несколько километров. Затем начался пожар. Зарево осветило небо. Его видно с очень большого расстояния.

Момент взрыва попал на видео. Люди, попавшие на кадры, не стали убегать. Услышав громкий звук, они кинулись смотреть, что произошло за их спиной. В этот момент языки пламени устремились в небо.

