В Израиле на 99 лет дисквалифицировали футболиста — что он сделал? Новости 15 ноября

Кроме того, спортсмен получил крупный штраф

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 ноября.

В Аргентине произошел взрыв на химическом заводе

В Аргентине произошел сильный взрыв в промышленном парке «Спегаццини» в пригороде Буэнос-Айреса. Десятки людей пострадали.

Известно, что пожар повредил не менее пяти зданий. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую площадь, поднимаются столбы густого дыма.

Масштаб катастрофы ужасает

Взрывная волна выбила окна домов в районах, прилегающих к промышленному парку, пишет газета La Nacion.

Метеорологические службы предупредили о появлении токсичного облака, пишет Tiempo AMBA. Оно движется в сторону Сан-Висенте и Каньюэласа. Жителям рекомендовали носить маски, закрывать окна и оставаться дома, в случае плохого самочувствия обращаться в больницу.

У работников на удаленке зарплата оказалась выше, чем в офисе

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу, зарабатывают в среднем на 25–30% больше, чем работники со схожей квалификацией в офисе. Об этом говорится в докладе центра трудовых исследований Высшей школы экономики.

В базовой модели, описывающей лишь основные характеристики работников, «премия за дистант» достигает 39%. После расширения модели уже с учетом профессии, отрасли, региона, семейного положения, состояния здоровья и других факторов этот эффект снижается, но остается статистически значимым — плюс 26% к зарплате офлайн-работников, говорится в исследовании.

Однако доходы отличаются и в зависимости от пола. Для мужчин прирост выше — около 34%, для женщин — 23%, пишет «Коммерсантъ». Подробнее о том, почему так происходит, рассказали в отдельном материале.

Туристы сорвались со скалы в Турции

В Турции молодая пара туристов сорвалась со скалы. Они несколько часов кричали о помощи перед тем, как их заметил местный житель.

Инцидент произошел в Аланье. 27-летний россиянин и 24-летняя украинка отправились в поход к реке Дим ночью, но на одном из опасных участков не удержались и рухнули с обрыва. Туристы получили переломы рук и ног.

Спасательную операцию проводили ночью при свете фонарей и фар автомобилей. Потребовалось альпинистское снаряжение, чтобы спуститься к туристам. Всё осложнял сильный ветер и скользкие дороги. В общей сложности на их поиски и эвакуацию ушло около пяти часов.

Сколько можно хранить красную икру

Икру лососевых в закрытой банке, соответственно ГОСТу, можно хранить в холодильнике до года. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что срок хранения красной икры может незначительно варьироваться в зависимости от способа консервации.

По данным Роскачества, красная икра должна храниться в холодильнике при температуре минус четыре — минус два градуса Цельсия. Икра в стеклянной или жестяной банке хранится до года, а в пластиковой таре — не более 21 дня.

Ученые предупредили об опасности скрытого бытового токсина

Химическое вещество тетрахлорэтилен, которое часто встречается в бытовой химии, может увеличивать риск развития значительного фиброза печени. Об этом узнали ученые из центра Keck Medicine при Университете Южной Калифорнии.

Тетрахлорэтилен — это искусственная бесцветная жидкость, широко используемая для удаления жира в промышленных и бытовых условиях, включая химчистку. Люди часто подвергаются воздействию этого химического вещества через воздух, когда оно медленно испаряется с недавно почищенной одежды. Оно также может попасть в питьевую воду при разливах или неправильной утилизации, загрязняющих почву и грунтовые воды.

«Это исследование, впервые изучающее связь между уровнями тетрахлорэтилена у людей с выраженным фиброзом печени, подчеркивает малоизвестную роль факторов окружающей среды в здоровье печени. Результаты свидетельствуют о том, что воздействие тетрахлорэтилена может быть причиной того, что у одного человека развивается заболевание печени, а у другого с точно таким же состоянием здоровья и демографическими характеристиками — нет», — поделился доктор медицинских наук, член Американской академии наук, гепатолог, специалист по трансплантации печени и ведущий автор исследования Брайан П. Ли.

Традиционные факторы риска (алкоголь, ожирение, жировая болезнь печени) при наличии тетрахлорэтилена перестают быть определяющими, пишет Science Daily. По словам Ли, пациенты задаются вопросом, как у них может быть заболевание печени при отсутствии привычных факторов риска. Он подчеркнул, что ответом всегда становится данное вещество, и обратил внимание, что оно представляет лишь один из экологических токсинов, которые влияют на печень.

После каких препаратов нельзя садиться за руль

После приема некоторых привычных препаратов поездка за рулем автомобиля может стать опасной. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Особую осторожность водителям надо проявить с медикаментами от депрессии и других ментальных расстройств, также стоит аккуратно относиться к приему обезболивающих, отметила эксперт. К тому же стоит быть осторожным при приеме препаратов от аллергии, температуры, противовирусных, сиропов от кашля и капель в нос, сказал он в разговоре с ТАСС. Эти лекарства могут вызывать различные побочные эффекты, которые могут повлиять на управление автомобилем.

За нарушение водителя могут лишить прав или на время отстранить от управления автомобилем, а также направить на медицинское освидетельствование.

Орел чуть не лишил девушку глаза во время фотосессии

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) ручной орел чуть не лишил туристку глаза. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП случилось на смотровой площадке «Горы Аватара». Владелец орла утверждал, что птица полностью безобидна. Однако хищник, сидя на плече девушки, едва не клюнул ее.

Помимо травмы, туристку развели на деньги: перед фотосессией цена была одна, а после стала в два раза выше.

Футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку

В Израиле дисквалифицировали игрока клуба «Йермиягу Холон» на 99 лет за избиение соперника. Об этом в субботу, 15 ноября, написал местный портал One.

17-летний футболист, имя которого не называется, после одного из матчей Центральной молодежной лиги Израиля напал на соперника возле раздевалки и стал избивать.

Израильский клуб объявил об исключении футболиста из состава команды, а дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля отстранил спортсмена от игры в футбол «до ноября 2124 года», следует из публикации. Кроме того, его оштрафовали на 2,5 тысячи шекелей (около 62,4 тысячи рублей).

Другие новости

