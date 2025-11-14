В Москве подросток принес бензин в кинотеатр, разлил и поджег. Ему приказали устроить пожар

Люди быстро успели выбежать из залов Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

Вечером 13 ноября подросток устроил пожар в крупнейшем ТЦ Москвы — «Авиапарке». 16-летний юноша зашел в зал кинотеатра, разлил там канистру бензина и поджег.

По данным московской прокуратуры, подросток сделал это не сам. Он следовал указаниям неких «неизвестных», с которыми говорил по телефону. Пострадавших нет. Сеансы в кинотеатре отменили до конца дня.

Как пишет телеграм-канал Baza, подросток разлил горючее прямо во время показа фильма «Иллюзия обмана». На место прибыли полиция и охранники, юношу быстро задержали. Пожар потушили до того, как он успел бы разрастись. Повреждено только несколько кресел.

«Отец школьника, устроившего поджог в „Авиапарке“, рассказал „Базе“, что на ребенка могли повлиять угрозами через игры на телефоне. В этот же день родители сообщили в правоохранительные органы о пропаже ребенка, он долго не выходил на связь», — пишет телеграм-канал.

Утром, по рассказам родителей, подросток, как обычно, ушел в школу. Однако уже в обед он вернулся — сказал, что заболел живот. Потом он снова вышел из дома.

«По его [отца] словам, это спокойный ребенок, никогда не было вызовов к директору, учится хорошо. Отец говорит, что сын много времени проводил в телефоне — в основном в „Телеграме“ общался со школьными друзьями.По словам отца, сам он канистру взять бы „не додумался“. Никаких признаков того, что сын стал отдаляться, до сегодняшнего дня родители не замечали. По данным „Базы“, горючее подросток купил на АЗС неподалеку от ТЦ. Стоимость „операции“ — 2000 рублей», — сообщил телеграм-канал.