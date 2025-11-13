В Карелии упал истребитель Су-30. Есть погибшие

На фото — самолет Су-30 во время авиашоу Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Вечером 13 ноября в Карелии рухнул самолет Су-30. Экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, трагедия случилась в 19:00 по Москве. Су-30 — боевой истребитель, однако в этом случае полет выполнялся без боекомплекта.

«В Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Су-30 — советский и российский двухместный истребитель. Это многоцелевая машина, ее разработка началась еще в 1970-х годах. Сегодня он считается одним из самых успешных истребителей на международном рынке. Самолет предназначен для выполнения разных боевых задач, среди которых воздушные бои, атаки по наземным целям и разведка. Су-30 много раз модернизировали.