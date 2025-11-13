НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Тушили 42 спасателя: в Ярославле загорелся бывший завод. Видео

Что рассказали в МЧС

2 698
В Ярославле горело здание бывшего завода | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Ярославле горело здание бывшего завода | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославле горело здание бывшего завода

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Вечером 13 ноября в Ярославле начался пожар на территории бывшего завода «Лакокраска». Возгорание началось на крыше четырехэтажного здания на Полушкиной Роще, 16 строение 75. Сообщение о ЧП поступило пожарным в 18:09.

На место выехало шесть единиц спецтехники и 42 спасателя МЧС. В 18:40 была объявлена локализация, а в 19:00 удалось ликвидировать открытое пламя на площади 20 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось лишь к 19:47.

«Пострадавших нет. Происходило горение битума и мусора на крыше реконструируемого здания. Пожарные расчёты работали по рангу пожара № 1», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В МЧС поделились видео с места ЧП

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Как рассказали в главном региональном управлении МЧС, на месте возгорания работают дознаватели. Причины ЧП станут известны позднее.

На место приехало несколько спецмашин | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramНа место приехало несколько спецмашин | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

На место приехало несколько спецмашин

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Мы рассказывали, что в середине августа произошел крупный пожар на промышленном предприятии на улице Полушкина Роща. Огонь расползся на площади 4500 метров. Обрушилась кровля здания.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
8 часов
8 часов
"Лакокраска" - завод бывший, мусоросжигательный - настоящий. Потушили ошибочно...
Читать все комментарии
