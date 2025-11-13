НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Когда удобно встретить мастера? Мошенники придумали новую схему обмана — она работает в несколько этапов

Жертве назначают дату проверки

1 561
Мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» | Источник: Дарья Селенская / 74.RUМошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» | Источник: Дарья Селенская / 74.RU

Мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет»

Источник:
Дарья Селенская / 74.RU

Мошенники создали новую схему для обмана россиян. Они пишут людям и предлагают проверить отопление после начала сезона.

«Атака по новому сценарию начиналась с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представлялся „диспетчером РСО“: „В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?“» — пишут РИА Новости.

При этом, чтобы у жертвы не возникали сомнения, на аватарке они используют, к примеру, логотип сервиса «Мои документы». Человеку присылают ссылку на поддельный сайт, чтобы «авторизоваться» перед предстоящей проверкой.

После этого жертве поступает звонок с информацией, что он прошел по ссылке мошенников и его данные могут украсть.

«На завершающем этапе преступники под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы „безопасный счет“, „досрочно погасить“ кредит, который якобы взяли мошенники, либо „задекларировать“ свои сбережения и передать для этого курьеру», — пишет издание.

Мошеннических схем огромное множество. Злоумышленники изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами.

Комментарии
2
Инженер1
5 часов
Да-да! Везде жулики. Вчера звонили. Мы/, говорят, опрос, говорят, проводим! Мы, говорят, ВЦИОМ, говорят! Были культурно посланы.
Гость
5 часов
Постоянно названивают! Люди, будьте осторожны! Представляются сотрудниками почты, чтобы доставить посылку в ваше почтовое отделение - сообщите код, никаких кодов никому не сообщайте! Также домофон хотят починить, проверить пластиковые окна и т.д. Сотни схем обмана!
Читать все комментарии
