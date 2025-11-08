Решил поесть, но чуть не умер: россиянин попал на операционный стол после ужина. Новости 8 ноября

Пациент не мог глотать, а в положении лежа и вовсе задыхался Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 ноября.

Разрушительный торнадо в Бразилии

На Бразилию обрушился разрушительный торнадо. Из-за этого погибло не менее пяти человек. Об этом сообщили представители гражданской обороны.

Сильнее всего от ураганного ветра пострадал городской муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу на юге страны. В результате стихийного бедствия ранено не менее 130 человек. По данным CNN Brasil, 30 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Предварительно, торнадо классифицирован по уровню F2 — скорость ветра варьируется от 180 до 250 км/ч. Но есть признаки того, что в некоторых точках города потоки воздуха превысили 250 км/ч, что изменило бы классификацию на F3», — говорится в сообщении.

Торнадо повалил столбы электропередачи, сорвал крыши со зданий Источник: ЧП / ДТП / Очевидцы / Telegram

Сильный ветер повалил столбы электропередачи, сорвал крыши со зданий, разрушил конструкции и застал врасплох многих людей, возвращавшихся домой. Под завалами находится множество транспортных средств.

«Сформировавшаяся между Парагваем и югом Бразилии интенсивная система низкого давления способствовала движению холодного фронта <…>. В результате было зафиксировано несколько сильных штормов», — отметили в пресс-службе правительства Параны.

30 пострадавших из-за торнадо находятся в крайне тяжелом состоянии Источник: ЧП / ДТП / Очевидцы / Telegram

Власти региона продолжают следить за ситуацией с непогодой.

Больше всего пострадал городской муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу на юге страны Источник: ЧП / ДТП / Очевидцы / Telegram

В Санкт-Петербурге детскую игрушку приняли за беспилотник

В одном из районов Санкт-Петербурга очевидцы обнаружили предмет, напоминающий беспилотник. На место прибыли специалисты ОМОН, сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

«Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН „Бастион“ ГУ Росгвардии с минно-разыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет. Это оказался детский квадрокоптер К10», — говорится в сообщении.

Рядом с игрушкой нашли пульт дистанционного управления без батареек.

Это оказался не беспилотник, а детский квадрокоптер К10 Источник: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / Telegram

Мошенники задействовали новый способ обмана перед Новым годом

Злоумышленники не устают придумывать новые ловушки для россиян. Аферисты уже разработали их к Новому году.

По информации члена Ассоциации юристов Натальи Глебовой, россиянам следует внимательнее бронировать туры перед праздниками, так как мошенники создают копии известных агрегаторов и туроператоров, заманивая граждан несуществующими акциями.

Еще эксперт отметила, что злоумышленники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки. Однако проверить турагентство все-таки можно. Делать это нужно с помощью специального реестра.

«Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах», — поделилась Глебова с РИА Новости.

Она напомнила, что в случае обмана необходимо сразу обратиться в полицию.

Как не позволить налоговой забрать деньги с вашей карты

С 1 ноября в России долги по налогам могут списывать с банковских счетов без суда. Но этого можно избежать, уведомив ФНС о своем несогласии.

Налогоплательщик может оспорить налоговое уведомление, если в нем указаны ошибки или налог начислен неверно. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию в течение месяца. К заявлению прилагаются расчеты, объяснения и подтверждающие документы. ФНС может согласиться с доводами частично или полностью, отменить или уменьшить сумму платежа либо отказать.

Если налогоплательщик не согласен с решением ФНС, он может подать апелляционную жалобу в вышестоящий орган в течение месяца. Если и там он получит отказ, то следующим его шагом будет обращение в суд.

Чтобы задолженность не была списана до суда, нужно уведомить ФНС о несогласии с решением в течение 30 дней. Форма уведомления утверждена приказом ФНС. Если срок пропущен, можно подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока, на которое ФНС должна ответить в течение трех дней.

Россияне попали в ДТП в Таиланде

В Таиланде туристы из России и Белоруссии попали в ДТП. Экскурсионный автобус перевернулся и упал с холма в Лум-Сумском районе. Об этом сообщила туристическая полиция.

«Все пострадавшие россияне были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей полиции.

По информации посольства РФ в Таиланде, в аварии пострадали 11 человек, из них шестеро россиян и пятеро белорусов, передает РБК.

Telegram-канала Mash отмечает, что в очень тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, их доставили в госпиталь Канчабури. Еще два человека получили травмы средней степени тяжести.

Семь туристов получили медицинскую помощь на месте происшествия. После их отвезли в ближайший отель.

Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в госпиталь Канчабури Источник: Mash / Telegram

Группа отдыхающих направлялась на экскурсию к водопаду Сай Йок Вохит. Это место входит в популярную экскурсионную программу «Река Квай». Во время поездки автобус с туристами скатился с холма и по неизвестным причинам перевернулся.

Также отмечается, что транспорт был открытым, без бортов и дверей. Судя по всему, это было транспортное средство для перевозки гостей по территории отеля.

Диппредставительство РФ выясняет обстоятельства аварии Источник: Mash / Telegram

Сервис Apple Music вернул песни нескольких российских исполнителей

В сервисе Apple Music снова появилось несколько песен народных артистов РФ Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова. Еще недавно профили этих и других артистов были удалены из приложения.

Сервис удалил их из-за санкций в отношении этих артистов со стороны Евросоюза. Позже профиль российских звезд восстановили с указанием биографии, но доступа к трекам исполнителей по-прежнему не было.

В Apple Music вернули доступ лишь к тем композициям, в которых попавшие под санкции артисты принимали участие. Это те песни, где эти исполнители выступали не основными. Например, в профиле Долиной стали доступны три песни: сингл «Июль» на русском и английском языках 1983 года, записанный гитаристом Владимиром Густовым, а также «Скрипка» композитора Виктора Чайки 2025 года. Во всех трех композициях в скобках отмечено «feat. Лариса Долина» («с участием»), а сами треки размещены также на страницах обоих исполнителей.

Подобным образом выглядят профили Лепса и Газманова. Например, две композиции певца Emin (Эмин Агаларов) — «Я нравлюсь женщинам» 2015 года и «Привет, Земля» 2014 года с участием Лепса («feat. Григорий Лепс») — стали единственными песнями, доступными в профиле артиста. В профиле Газманова появилась только одна композиция — «Танцуй, пока молодой» из альбома исполнителя DJ Groove «DJ Groove и все, все, все…» 1999 года, передает РИА Новости.

В Москве похоронили ведущего Юрия Николаева

Сегодня в Москве прошло прощание с телеведущем Юрием Николаевым. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

По информации наших коллег из MSK1.RU, звезду «Утренней почты» в последний путь провожали близкие, друзья и коллеги. Жене телеведущего Элеоноре Николаевой было трудно сдерживать слезы. В прощальной речи она сказала, что они до последнего поддерживали друг друга.

«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. Он этого достоин», — сказала Николаева.

Источник: MSK1.RU / Новости Москвы / Россия / Telegram

Телеведущего похоронили на актерской аллее, рядом с Вячеславом Добрыниным, Валентином Юдашкиным и Анастасией Заворотнюк.

Мощный взрыв газа в жилом доме в Тульской области разрушил половину здания

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме произошел в поселке Куркино в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Наши коллеги из 71.RU сообщают, что взрыв привел к частичному обрушению торцевой части здания. По информации пресс-службы МЧС, в результате происшествия обрушились перекрытия со второго по третий этажи и часть кровли.

На месте работают спасатели, сотрудники полиции и представители администрации. В ликвидации последствий задействованы 24 человека и 10 единиц спецтехники. Жителей поврежденного дома временно разместили в пункте на базе местной школы № 1.

Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ Источник: СУ СК России по Тульской области / Telegram

Четверых пострадавших с травмами средней тяжести доставили в ефремовскую больницу. Двое из них — сотрудники газовой службы.

Одну женщину выкинуло с балкона с третьего этажа. К счастью, она жива.

По информации главы администрации Куркинского района Геннадия Калины, под завалами нет людей.

На месте происшествия разбирают завалы Источник: Прокуратура Тульской области / Telegram

Все подробности о случившемся наши коллеги рассказывают в онлайн-репортаже.

Источник: Городские медиа

Врачи спасли мужчину с огромным куском сала в горле

В Саратовской области в больницу поступил пациент с инородным телом в гортани: мужчина жаловался на невозможность глотать, обильное слюнотечение и затрудненное дыхание, а в положении лежа он и вовсе задыхался.

Во время обследования врачи выяснили, что причиной таких симптомов у мужчины является кусок сала, которым он решил поужинать и едва не умер. Кусок был внушительных размеров и прятался за гортанью — врачам не удалось достать его при помощи обычного эндоскопического инструмента. Пациенту пришлось делать операцию.

По словам специалистов, в таких ситуациях счет порой идет на минуты, но они смогли спасти любителя свиного шпика. Медики отметили, что это не первый подобный случай в году и чаще всего с такими проблемами к ним обращаются пожилые люди, носящие съемные зубные протезы.

Кусок мяса был внушительных размеров Источник: Балаковская клиническая больница