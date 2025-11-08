НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Происшествия Автобус перевернулся и рухнул с холма в Таиланде: в ДТП пострадали 11 россиян

Автобус перевернулся и рухнул с холма в Таиланде: в ДТП пострадали 11 россиян

Двое человек в очень тяжелом состоянии

170
Диппредставительство РФ выясняет обстоятельства аварии

Диппредставительство РФ выясняет обстоятельства аварии

Источник:

Mash / Telegram

В Таиланде туристы из России попали в ДТП. Экскурсионный автобус перевернулся и упал с холма по дороге в Лум-Сумском районе. Об этом сообщила туристическая полиция.

«Все пострадавшие россияне были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей полиции.

По информации Telegram-канала Mash, в очень тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, их госпитализировали в госпиталь Канчабури. Еще два человека получили травмы средней степени тяжести.

Медики оказали помощь на месте еще семерым туристам. Им госпитализация не потребовалась, поэтому отдыхающих отвезли в ближайший отель.

Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в госпиталь Канчабури

Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в госпиталь Канчабури

Источник:

Mash / Telegram

Всего в автобусе было 11 человек. Туристическая группа направлялась к водопаду Сай Йок Вохит. Это место входит в популярную экскурсионную программу «Река Квай». Во время поездки автобус с россиянами скатился с холма и по неизвестным причинам перевернулся.

В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что диппредставительство выясняет обстоятельства инцидента.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
