RU76
В Ярославской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Ярославской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Что известно о ДТП

В ДТП в Ярославской области погиб пешеход | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погиб пешеход | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погиб пешеход

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Вечером 5 ноября в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В поселке Борисоглебский Борисоглебского района на улице Вощажниковской 47-летний водитель «Рено Дастер» сбил пешехода. Авария произошла неподалеку от дома № 22.

По предварительным данным прокуратуры Ярославской области, пешеход шел по проезжей части в ту же сторону, что ехал автомобиль. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался. Более подробные данные о погибшем, включая его возраст, пока не озвучены.

«Прокуратура Борисоглебского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП», — уточнили правоохранители.

На месте ДТП работают правоохранители

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Сейчас выясняется, что именно могло стать причиной аварии.

Напомним, днем 5 ноября еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Ярославле. На проспекте Октября ярославец попал под колеса электробуса. Известно, что ему понадобилась помощь медиков. Мужчину увезли в больницу.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пешеход Прокуратура
Гость
47 минут
Темнотища. Пешехода без светоотражателя не видно.
