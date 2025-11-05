В Ярославской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В ДТП в Ярославской области погиб пешеход Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Вечером 5 ноября в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В поселке Борисоглебский Борисоглебского района на улице Вощажниковской 47-летний водитель «Рено Дастер» сбил пешехода. Авария произошла неподалеку от дома № 22.

По предварительным данным прокуратуры Ярославской области, пешеход шел по проезжей части в ту же сторону, что ехал автомобиль. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался. Более подробные данные о погибшем, включая его возраст, пока не озвучены.

«Прокуратура Борисоглебского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП», — уточнили правоохранители.

На месте ДТП работают правоохранители Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Сейчас выясняется, что именно могло стать причиной аварии.