«Приехала скорая»: в Ярославле электробус сбил пешехода. Видео

Что рассказали в полиции

691
В Ярославле электробус сбил пешехода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле электробус сбил пешехода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле электробус сбил пешехода

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Днем 5 ноября в Кировском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. На проспекте Октября у дома № 45 около 13:14 42-летний водитель электробуса «Лиаз» сбил пешехода.

В полиции сообщили, что данные пострадавшего мужчины устанавливаются. Тем временем очевидцы рассказали, что после аварии тот находился в сознании.

«Мужчина жив, просил сигаретку. Приехала скорая», — написали ярославцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Очевидцы показали последствия ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Сообщение о случившемся очевидцы проиллюстрировали видео с места ДТП. На записи видно, что человек в темной одежде лежит на асфальте рядом с электробусом. Вокруг него собралось несколько человек.

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, пострадавшего доставили в больницу. Подробные данные о его состоянии не уточняются.

Напомним, вечером 4 ноября в Ярославле произошло ДТП, в котором пострадали двое полицейских. Авария произошла на Республиканском проезде, в районе дома № 3.

Комментарии
5
Гость
34 минуты
Негодяй сбил человека прямо на пешеходном переходе! Надеюсь, жизнь этого шофера теперь поменяется кардинально. В худшую сторону.
Гость
7 минут
Не судите! Дабы не судимы будете!Почему сразу виноват водитель автобуса?Может пешеход переходил на красный!
Читать все комментарии
