«Приехала скорая»: в Ярославле электробус сбил пешехода. Видео

В Ярославле электробус сбил пешехода Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Днем 5 ноября в Кировском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. На проспекте Октября у дома № 45 около 13:14 42-летний водитель электробуса «Лиаз» сбил пешехода.

В полиции сообщили, что данные пострадавшего мужчины устанавливаются. Тем временем очевидцы рассказали, что после аварии тот находился в сознании.

«Мужчина жив, просил сигаретку. Приехала скорая», — написали ярославцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Очевидцы показали последствия ДТП Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Сообщение о случившемся очевидцы проиллюстрировали видео с места ДТП. На записи видно, что человек в темной одежде лежит на асфальте рядом с электробусом. Вокруг него собралось несколько человек.

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, пострадавшего доставили в больницу. Подробные данные о его состоянии не уточняются.