С момента антицыганских погромов в Коркино прошел год. Как сейчас живет город. Репортаж

С момента антицыганских волнений в городе Коркино Челябинской области прошел год. Точкой невозврата стало убийство матери двоих детей Елены Сарафановой, работавшей в такси. Ее зарезали после вызова в цыганский поселок. Новость мгновенно облетела Коркино, и люди вышли на улицы в цыганском поселке: поджигали дома, разбивали окна и громили машины. В город пришлось вводить силовиков, десятки участников погромов задержали. Когда потушили первый пожар, началось разгребание последствий. Жители, недовольные самоуправством диаспоры, получили возможность говорить о проблеме напрямую — с губернатором и его замами, с руководителями региональных силовых ведомств. Последовали массовые проверки и наказания. Снять напряжение в итоге удалось только через несколько месяцев. К годовщине тех волнений наши коллеги из 74.RU вернулись в Коркино — вспомнить хронику событий и поговорить с местными о том, как сейчас живет город.

Вечером 23 октября 2024 года водитель такси Елена Сарафанова берет вызов в частный сектор Коркино. Через несколько часов на улице Ватутина находят ее тело с ножевыми ранениями, а неподалеку — брошенный автомобиль.

У Елены остались двое детей школьного возраста Источник: Елена Сарафанова / Vk.com

Утром 24 октября 2024 года тревогу начинают бить коллеги убитой. Они обращаются в СМИ и рассказывают, что заказ у Елены был к дому местных цыган и именно их теперь подозревают в причастности к преступлению.

«С сегодняшнего дня наши таксисты с цыганами не работают, — говорил тогда коллега Елены нашему журналисту. — С ними постоянно были эксцессы, но не до такой степени».

Тем временем в Сети появляется ориентировка на возможных подозреваемых.

Причастность этих парней к преступлению впоследствии не подтвердилась Источник: dostup1.ru

Вечером 24 октября 2024 года Следственный комитет сообщает, что сотрудники ФСБ и полиции задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве Елены Сарафановой.

«По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, — говорится в заявлении СКР. — Пассажир причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки».

Вечером 24 октября 2024 года жители Коркино устраивают погром в цыганском квартале: бьют стекла, поджигают дома. К месту волнений стягивают сотрудников МВД и Росгвардии.

Среди участников волнений были агрессивные и пьяные, их забрали в первую очередь Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Постепенно счет задержанных шел на десятки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

К месту стянули силы МВД, МЧС и ОМОН Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Обнаглели они. Ни в магазин не зайти, ничего. Везде орут, — жалуются коркинцы на цыган. — Сейчас вот женщину зарезали. Может быть, после всего этого они научатся себя вести?»

В ходе волнений ранены два человека, десятки задержаны. Наши корреспонденты работают на месте событий, о происходящем рассказываем в режиме онлайн. А в Сети появляется видео с цыганскими семьями, уезжающими из города.

Утром 25 октября 2024 года полиция подтверждает задержание более 40 человек во время волнений в Коркино. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили домой.

В то же время становится известно о задержании 58-летнего цыгана, стрелявшего во время погромов по пришедшим к его дому людям. В Следственном комитете сообщают, что ранения получили двое мужчин — 29 и 37 лет, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Во время обысков в доме цыгана находят и изымают оружие.

Днем 25 октября 2024 года региональное правительство сообщает, что в массовых беспорядках в Коркино участвовали 150 человек. Улицы города продолжают патрулировать силовики. Власти обещают, что помогут семье Елены Сарафановой: у нее осталось двое сыновей 11 и 15 лет. Тем временем уголовное дело об убийстве из-за широкого резонанса забирают в Главное следственное управление СКР.

В коркинском суде тем временем начинается заседание, задержанному за убийство Елены Сарафановой цыгану избирают меру пресечения. Его отец заявляет журналистам, что у парня проблемы со здоровьем: он глухонемой, на убийство не способен.

В суде перед заседанием серьезно усилили меры безопасности Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

«Как только сказали, что есть подозрения, я лично сам его привез [в СК], чтобы следствие разобралось в этом деле, — заявляет отец обвиняемого. — Я хочу только справедливости, ничего больше. Понимаете, мы в этом городе живем, они [дети] у нас растут. Как мои дети, а у меня еще есть дети, будут в школу ходить после этого?»

Заседание проводят в закрытом режиме, без прессы. Обвиняемого берут под стражу на два месяца. Следом в СИЗО отправляют задержанного за стрельбу 58-летнего цыгана.

Вечером 25 октября 2024 года становится известно, что начальника полиции в Коркино Владимира Дякина отстранили от работы после убийства Елены Сарафановой и последующего погрома. Об этом на встрече жителей с силовиками заявляет глава ГУ МВД региона Сергей Космачев.

Это первая из целой серии встреч жителей и силовиков. Руководители МВД, СК и прокуратуры пытались успокоить взвинченных горожан Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Встреча проходит в ДК «Горняк», и атмосфера там накалена до предела. Люди массово жалуются на цыган, говорят, что они не работают, не служат в армии, безобразно водят машины, создавая проблемы на дорогах Коркино, обижают их детей и т. д. Мы подробно разговариваем со всеми сторонами и выясняем, что конфликт назревал давно, а убийство таксистки стало последней каплей.

Поздно вечером полиция публикует обращение к жителям Коркино. Их просят воздержаться от беспорядков после похорон Елены Сарафановой, назначенных на следующий день.

Утром 26 октября 2024 года становится известно, что ночью в Коркино вновь подожгли дома. Один из них принадлежал цыганам, второй — местной пенсионерке.

«Я был в бане, вышел, а дом соседний уже полыхает вовсю. Наверное, подожгли», — рассказывает сосед цыганской семьи Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Хозяев в момент ЧП дома не оказалось, они уехали вскоре после начала волнений Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

А в центре Коркино начинается прощание с Еленой Сарафановой. На панихиду приезжает губернатор Алексей Текслер.

Глава региона приносит соболезнования брату и маме Елены Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Елену хоронят на коркинском кладбище рядом с отцом Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

«Леночка всю жизнь трудяга», — говорят о ней знакомые.

«Она написала книгу со стихами в школе, очень хорошо играла на гитаре. Говорила: „Вот увидите, я соберу толпу“, — вспоминает ее одноклассница. — Но, к сожалению, собрала она толпу только после трагических событий».

Днем 26 октября 2024 года губернатор Алексей Текслер проводит в Коркино заседание оперштаба и признает, что власти и силовики проморгали конфликт с национальным оттенком. Анонсирует проверку источников дохода у цыган, отмечая жалобы горожан на их хамское поведение: «У нас баронов нет, у нас все равны».

27 октября 2024 года массовые задержания цыган проходят в Троицке. В отделение полиции доставляют 20 человек. В региональном главке МВД это объясняют «профилактическими мероприятиями».

28 октября 2024 года Алексей Текслер заявляет, что цыган будут проверять по всей Челябинской области, в том числе на причастность к преступлениям.

Утром 29 октября 2024 года Русская медная компания сообщает, что поможет семье Елены Сарафановой погасить ипотеку и купит новую квартиру, также семья будет получать ежемесячно по 100 тысяч рублей.

Заботу о детях убитой таксистки берет на себя ее мама, в новую квартиру они переезжают в течение месяца Источник: РМК

Позже с жильем помогают и местной пенсионерке, которой по ошибке спалили дом во время антицыганских погромов.

Вечером 29 октября 2024 года полиция сообщает, что на представителей цыганской диаспоры в Коркино составили три десятка протоколов. При этом более 400 сотрудников МВД остаются в городе, чтобы не допустить новых беспорядков. О трагедии в Коркино и последующих волнениях высказывается секретарь челябинской епархии, отец Игорь Шестаков: «Власть встала на сторону народа, а не распоясавшегося этнического меньшинства».

30 октября 2024 года объявляет об отставке глава Коркино Наталья Лощинина.

Наталья Лощинина возглавляла администрацию округа около шести лет и взяла на себя ответственность за трагедию Источник: Glavakorkino / Telegram

31 октября 2024 года и. о. главы Коркино назначают Александра Орла, руководившего прежде Ленинским районом Челябинска.

В ноябре 2024 года в Коркино продолжают дежурить усиленные наряды полицейских, а проверки цыганского населения проходят по всей Челябинской области. Силовики задерживают гадалок, находят в домах оружие и боеприпасы, вручают молодым людям повестки в военкомат.

17 декабря 2024 года задерживают бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД по региону Сергея Федерягина. Его подозревают в получение взяток за крышевание продажи наркотических лекарств коркинским цыганам.

В квартире Федерягина в ходе обысков обнаруживают несколько видов оружия и мобильные телефоны. Также следственные действия проходят в доме предполагаемой сообщницы экс-полицейского.

18 декабря 2024 года суд отправляет Сергея Федерягина в СИЗО на время расследования уголовного дела. Заседание по просьбе следователя и защиты проводят в закрытом режиме. По версии следствия, Сергей Федерягин получил 700 тысяч рублей от владельца аптеки в Коркино за то, чтобы полиция закрывала глаза на незаконный отпуск наркотических лекарств цыганам с зависимостью.

Бывший замначальника полиции регионального главка МВД оказался по ту сторону решетки Источник: Михаил Шилкин

24 декабря 2024 года Александр Орел официально становится главой Коркинского округа после победы в конкурсе.

28 декабря 2024 года в Коркино назначают нового начальника отдела полиции. Личному составу представлен Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД Еткульского района.

В марте 2025 года цыгане выставляют на продажу дорогущие особняки в Коркино.

Дома украшены фресками и множеством позолоты Источник: сайт бесплатных объявлений

27 марта 2025 года стартует судебный процесс над обвиняемым в убийстве Елены Сарафановой. Заседания переносят из города, пережившего массовые волнения, в Челябинск. По словам отца, вину в убийстве 17-летний цыган так и не признал.

7 апреля 2025 года родители 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве Елены Сарафановой, заявляют о его избиении в СИЗО. В региональном управлении ФСИН отрицают это.

Мать, отец и адвокат (слева направо) подсудимого говорят, что парня избивают соседи по камере Источник: Наталья Лапцевич

3 июня 2025 года 17-летнему цыгану выносят приговор — 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Родным Елены Сарафановой он должен выплатить два миллиона рублей.

Что происходит в Коркино сейчас

Поселок Тимофеевка, где год назад разворачивались основные события, встречает нас безмятежной тишиной, и как-то с первых минут становится понятно: уехавшие во время погрома цыганские семьи сюда вернулись. На первых представителей диаспоры наталкиваемся возле магазина в центре, а затем на одной из улиц встречаем весело бегающих детей.

«Вам что-то нужно?» — кричит школьник, заметив интерес к дому, который еще год назад стоял с побитыми стеклами, и по нашей просьбе зовет взрослых.

Коркино — из тех городов, где не боятся отпустить детей на прогулку одних Источник: Наталья Лапцевич

«Я с детьми уезжала, — рассказывает вышедшая к нам молодая женщина. — Две недели мы тут не жили, а потом стало спокойнее».

Ее супруг Николай — один из героев прошлогоднего репортажа Артема Краснова. Дом этой семьи тоже оказался на пути разгоряченной толпы и пострадал: после погрома заклинило дверь, и заходить внутрь приходилось через разбитые окна. Сейчас почти всё из этого Николай привел в порядок.

«Мне жена в тот день позвонила, сказала, что возле дома собралось много народу. А у нас пятеро детей, — вспоминает Николай. — Я жене говорю: „Давай, быстрее собирай детей и уходи“. Только жена ушла, и начали „бомбить“, поджигать дом».

Разбитое окно осталось лишь на уровне второго этажа Источник: Наталья Лапцевич

Николай рассказывает: большинство уехавших семей тоже постепенно вернулись. Покинуть Коркино решили в основном те, у кого дома сгорели дотла, а денег на восстановление просто не было.

«Вначале, конечно, люди были агрессивные, обозленные. Я старался не обращать внимания, не реагировать. Зачем после такого кипежа поддаваться на какие-то провокации? — рассуждает Николай. — Мы все старались не реагировать. Было так, что заходишь в магазин и чувствуешь, что смотрят на тебя негативно, с агрессией. Месяц или два так продолжалось, сейчас стало спокойнее. Пара семей из наших уехала, они и так жили бедно, а тут дома сожгли. Кто-то квартиру в Челябинске снимает, кто-то в другой город уехал».

Коркино в 2024-м и 2025-м Источники: Наталья Лапцевич

То, что обстановка в городе стала спокойнее, подтверждают и коренные коркинцы.

«Сами цыгане потише стали, — говорит нам местный житель. — Какое-то время их не было, потом вернулись сюда. Раньше они часто собирались толпами, бузили, орали, какие-то конфликты случались. Сейчас нет такого. Бунт-то произошел из-за того, что убили человека. Это была конечная точка терпения».

На отдельных домах следы бунта заметны до сих пор Источник: Наталья Лапцевич

Локальные конфликты с диаспорой, говорят нам местные, возникали и до убийства Елены Сарафановой, добиться справедливости с помощью властей не всегда удавалось, так что недовольство копилось не один год.

«Ты можешь идти по улице, а они могут выйти и тебя избить. Просто потому, что ты им не дал сигаретку, что-то сказал, — рассказывает местный парень по имени Александр. — Так было с моим другом. Там всё спустили на тормозах, сказали: „Неизвестно, кто это был“, хотя он всех показал. Год назад, после убийства, никто не думал, что будет вообще расследование, поэтому решили взять всё в свои руки. Сейчас нет такого беспредела».

В ночных волнениях в Коркино год назад участвовала в основном молодежь Источник: Наталья Лапцевич

Хотя и люди старшего поколения были недовольны ситуацией с цыганской диаспорой Источник: Наталья Лапцевич

У старшего поколения коркинцев мнения о произошедшем бунте разделились.

«Они раньше постоянно гоняли по ночам. Там, где у нас ГАИ, гоняли с большой скоростью, сигналили, — рассказывает Антонина Сергеевна. — Сейчас нет такого, да и полиция у нас сменилась. Сейчас у нас тихо».

«А мне цыгане никогда не мешали, — признается жительница Коркино Надежда. — Они много лет живут рядом с нами, мои дети с ними росли. Я выходила с работы в 23 часа, а они говорили: „Теть Надя, давайте мы вас довезем“. И я не боялась садиться к ним в машину. Когда в семье горе произошло, они первыми пришли ко мне на помощь».

17-летнего цыгана, осужденного за убийство Елены Сарафановой, Надежда тоже видела пару раз. Говорит, работала раньше в магазине, а парень приходил вместе с отцом за покупками.

«Говорить он не мог, только мычал. Я его не понимала, — признается Надежда. — Они с отцом брали хлеб дешевый, по 17 рублей. Много-много хлеба».

Сейчас в Коркино явно наступило перемирие Источник: Наталья Лапцевич

Где сейчас барон-стрелок

Задержанный год назад за покушение на убийство 58-летний барон, по словам коркинских цыган, до сих пор находится в СИЗО. Его делом занимается центральный аппарат СКР, и расследование продолжается. Родственники стрелка заявляют: убивать он никого не пытался.

С 17-летним цыганом, осужденным за убийство Елены Сарафановой, стрелявший барон кровными узами не связан. Это другая семья, живущая на другой улице, но к их дому в тот вечер пришла толпа, а внутри, по словам родных, были внуки.

«Это была самооборона. Он просто сделал два выстрела вверх, — рассказывает внук обвиняемого. — Простите, но к его дому приходят 300 человек. Что он должен делать? Он берет ружье и стреляет вверх, в крышу, чтобы все разбежались. Раз, два, три. Выстрелов в упор не было! И он уже год как сидит, а бабушка плачет».

Дело о стрельбе во время беспорядков расследуют до сих пор Источник: Михаил Шилкин

Что с делом о крышевании аптеки

Не передано в суд и дело экс-полицейского из главка МВД, которого обвиняют в крышевании коркинских цыган. Его адвокат Сергей Колосовский уверен: Федерягина сделали крайним в громкой истории. Показания на него дал бывший коллега Яковлев, работавший в полиции в 2000-х и уволившийся со службы много лет назад.

«Как я вижу ситуацию? Когда Коркино полыхнуло, город стали исследовать под микроскопом и в числе прочего увидели, что местная аптека продавала без рецепта некие глазные капли (такие пользуются популярностью у наркозависимых. — Прим. ред.) цыганам, причем достаточно бессистемно. А мелкий мошенник Яковлев получал за покровительство аптеки по 50 тысяч ежемесячно. Плюс он же еще раза два или три с цыган брал деньги за решение других вопросов: от лишения прав, от изнасилования отмазать, — рассказывает Сергей Колосовский. — С одной стороны, общественность требовала крови, с другой стороны, Москва требовала крови. И все силовые структуры должны были отчитаться, что корень зла искоренен. Соответственно, Яковлева взяли за хобот, но на крестного отца коркинской мафии он не тянет».

Тогда, предполагает Сергей Колосовский, и всплыло знакомство Яковлева с бывшим заместителем начальника полиции челябинского главка МВД Сергеем Федерягиным.

«Федерягин — это уже другая величина, и его решили сделать крайним», — считает Сергей Колосовский.

Сергей Федерягин до 2015 года был начальником управления по обороту наркотиков регионального ГУ МВД, затем возглавил центр Э, а в декабре 2021 года был назначен заместителем начальника полиции областного главка МВД по оперативной работе. Полковник ушел в отставку в 2023 году.

Арест Федерягину уже продлевали несколько раз Источник: Михаил Шилкин

Федерягин, в отличие от Яковлева, все эти годы продолжал работать в системе МВД, дослужился до полковника и ушел в отставку в 2023-м. Согласно материалам следствия, Яковлев якобы раз в месяц привозил в кабинет Федерягина деньги за крышевание аптеки, но адвокат подчеркивает: доказательств этому нет. К примеру, аптекарь, плативший за покровительство, был уверен, что Яковлев — сотрудник ФСБ и что часть ежемесячной суммы передает начальнику полиции Коркино, а имя или должность Федерягина ему знакомы не были. Кроме того, нет подтверждения тесных контактов или дружбы между Федерягиным и Яковлевым.

«Нам представили детализацию телефонных соединений Яковлева и Федерягина. Там два длинных звонка, в Новый год и 10 ноября (День полиции. — Прим. ред.), и несколько эпизодических звонков в течение года. Это обычная ситуация для бывших сослуживцев, — рассказывает адвокат. — На очной ставке Яковлев не назвал ни одной подробности, ни одной детали, всё в общих чертах: „Я передавал деньги каждый месяц“. Он даже не знал, что Федерягин уволился из органов. То есть челябинцам вместо крестного отца впарили дохлую кошку по Коркино».

Мы обратились к адвокату Яковлева с просьбой прояснить позицию по делу и сложившуюся ситуацию, но от комментариев тот воздержался. Тем временем полковник Федерягин с декабря прошлого года находится в СИЗО. А Яковлев, давший на него показания, — под домашним арестом.