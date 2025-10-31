Сбежал из семьи, утонул или не может выйти на связь? Что случилось с опытным российским пловцом, пропавшим в Босфоре

Николаю Свечников 29 лет, он опытный пловец Источник: beswim__ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

24 августа российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор, и с тех пор его судьба остается неизвестной. Несмотря на масштабные поиски, ни следов спортсмена, ни его тела обнаружить не удалось.

Заплыв «Босфор-2025» состоялся 24 августа в 10 часов, а завершился в 14 часов. Николай Свечников вместе с 2800 пловцами стартовал с одного конца берега. Но москвич так и не добрался до второго. По словам близких, он спокойно мог преодолеть 6,5 километра дистанции.

Свечников — опытный пловец, неоднократно участвовавший в сложных заплывах, кандидат в мастера спорта. Его внезапное исчезновение во время, казалось бы, рутинной для него дистанции вызывает множество вопросов.

С момента пропажи спортсмена прошло больше двух месяцев. Мать Свечникова не исключает, что он жив. В этом материале рассматриваем основные версии того, что могло случиться с пловцом.

Источник: MSK1.RU

1. Стало плохо

Наиболее вероятной причиной исчезновения Николая Свечникова эксперты считают внезапное ухудшение здоровья во время заплыва. Сведения, озвученные участниками заплыва и специалистами, указывают на то, что спортсмен мог потерять ориентацию из-за резкого недомогания.

Участник заплыва Хаяти Шамильоглу утверждает, что Свечников неожиданно изменил направление движения в проливе. Вместо того чтобы продолжать заплыв по заданному маршруту, он развернулся и поплыл в противоположную сторону.

Такое поведение могло быть вызвано резким ухудшением физического состояния, заявил спортсмен Алексей Акатьев.

«Если он поплыл в другую сторону, это связано либо с потерей ориентации, то есть ему стало действительно очень плохо. Но тогда поплыть в другую сторону было фатальной ошибкой, это очень странно выглядит… Я все же придерживаюсь точки зрения, что возникли какие-то проблемы со здоровьем, иначе сложно объяснить, почему он не поплыл дальше или поплыл в другую сторону», — рассказал двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев в беседе с «Аргументами и фактами».

2. Утонул

Эта версия является распространенной. Пловец мог утонуть, предположительно, под мостом Султана Фатиха, пишут турецкие СМИ.

Однако надежды быстро найти Свечникова с помощью специального маячка, который выдают всем участникам заплыва, практически нет. Как пояснил Алексей Акатьев, эти чипы работают иначе и срабатывают, только когда человек проходит через специальную рамку. В других случаях устройство не подает сигнал.

Подтвердить версию с утоплением пока нельзя наверняка. Но если трагедия действительно произошла, тело может так и не быть найдено.

По словам опытного спасателя и водолазного специалиста Антона Солодилова, есть два вида утопления: истинное и белое. Первое происходит, когда человек наглотался воды и под ее тяжестью упал на дно. Тело становится синюшного цвета.

А белое утопление, как правило, происходит в холодной воде или по каким-то другим причинам, связанным со здоровьем. У человека происходит шок или спазм. Тело остается на поверхности и не погружается под воду. Именно это, по версии Антона Солодилова, могло произойти с Николаем.

«Каким бы ни был спортсмен опытным, мы же не знаем своего организма до конца. В какой момент мог тромб оторваться или сердце остановиться. А еще частая история — спазм голосовой щели. Он мог потерять сознание и остаться на поверхности. Здесь, видимо, у него было естественное утопление», — предполагает спасатель.

3. Сбежал

Турецкое издание Hurriyet предположило, что пловец мог сознательно сойти с маршрута и инсценировать исчезновение. Согласно этой теории, Свечников после старта мог выйти на берег и избавиться от чипового браслета. В российских СМИ высказывались мнения, что Свечников убежал от СВО или ко второй семье. Однако мать пловца, Галина Свечникова, опровергла все эти доводы.

«С СВО это вообще никак не связано. Если бы его забрали на СВО, то это случилось бы в 2022 году, сейчас 2025 год. Семью за один день создать тоже нельзя — он первый раз в Стамбуле. Эта версия не поддерживается по той причине, что Николай один обеспечивает свою семью — у него маленький ребенок, в такой ситуации мужчине приходится много работать. Вопрос — когда создать вторую семью, если нужно обеспечивать первую? Человек каждый день дома и каждый день на работе», — сказала Свечникова в разговоре с РИА Новости.

4. Выжил, но не может выйти на связь

Галина Свечникова предположила, что её сын может быть жив. По словам женщины, Николая могло унести течением, и сейчас он либо находится без сознания где-то на берегу, либо его подобрали местные жители, которые выхаживают его, не зная, как связаться с родственниками.

Женщина также не исключает, что спортсмен мог временно утратить память из-за травмы или гипоксии. В таком состоянии он может не понимать, где находится, и не знать, как позвать на помощь. Ситуацию осложняет языковой барьер — Николай не говорит по-турецки, что делает практически невозможным для него попросить о помощи или объяснить, кто он такой. К тому же, как выяснилось, он даже не подозревал, что в Стамбуле живёт родственница его жены Алена, которая сейчас активно участвует в поисках.

Несмотря на отсутствие подтверждённых данных, Галина Свечникова продолжает верить, что её сын жив, и призывает всех, кто обладает какой-либо информацией, помочь в поисках. В настоящее время следственные и спасательные службы не комментируют эту версию, но поисковые работы не прекращаются.

Поиски и расследование

Семья пловца подала жалобу на организаторов заплыва в прокуратуру Стамбула. Родственники требуют возбудить уголовное дело. Мать и брат Николая Свечников прибыли в столицу Турции, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Родные пловца объявили награду в обмен на информацию о нем. Семья готова выплатить около 950 тысяч рублей тем, кто знает хоть что-то о спортсмене.

«Мы объявили о награждении в 500 тысяч лир за информацию о месте его нахождения», —сказала родственница жены Свечникова Алена Караман в интервью ТАСС.

Жена пропавшего на Босфоре пловца из Москвы Антонина Свечникова собирается судиться с организаторами заплыва.

Сегодня, 31 октября, стало известно, что активные поиски пловца окончены. Следствие по этому делу продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Стамбуле.

«Следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н. А. Свечникова, пока не найдено», — уточнили в консульстве.