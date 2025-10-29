НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Шел с мамой по «зебре»: в Ярославле кроссовер сбил 7-летнего мальчика. Что с ребенком

Шел с мамой по «зебре»: в Ярославле кроссовер сбил 7-летнего мальчика. Что с ребенком

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка

372
В Ярославле сбили семилетнего мальчика | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле сбили семилетнего мальчика | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле сбили семилетнего мальчика

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 28 октября в Ярославле произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Авария случилась около 18:31 на проспекте Фрунзе в районе дома 17/1 по Чернопрудной улице.

По предварительной версии правоохранителей, 49-летняя женщина за рулем иномарки «Лэнд Ровер», поворачивая с Чернопрудной на проспект Фрунзе в сторону центра, сбила семилетнего мальчика. В этот момент он шел по «зебре» на зеленый сигнал светофора, вместе со своей мамой.

Ребенок оказался под колесами иномарки

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Судя по сообщению Госавтоинспекции Ярославской области, мама мальчика не пострадала. А вот ребенку понадобилась экстренная госпитализация.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали, что мальчик получил серьезные травмы.

«Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Областной детской клинической больницы. Врачи делают все возможное для выздоровления ребенка, проводится весь комплекс необходимых медицинских процедур», — уточнили в Минздраве.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Автомобиль сбил ребенка Мальчик Минздрав
Комментарии
2
Гость
24 минуты
Опять на пешеходнике ребёнка сбили. Надеюсь водителя посадят.
Гость
14 минут
Пожелаем покалечившей ребенка 49-летней негодяйке встретить конец недели в камере СИЗО.
Читать все комментарии
