Шел с мамой по «зебре»: в Ярославле кроссовер сбил 7-летнего мальчика. Что с ребенком

Вечером 28 октября в Ярославле произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Авария случилась около 18:31 на проспекте Фрунзе в районе дома 17/1 по Чернопрудной улице.
По предварительной версии правоохранителей, 49-летняя женщина за рулем иномарки «Лэнд Ровер», поворачивая с Чернопрудной на проспект Фрунзе в сторону центра, сбила семилетнего мальчика. В этот момент он шел по «зебре» на зеленый сигнал светофора, вместе со своей мамой.
Судя по сообщению Госавтоинспекции Ярославской области, мама мальчика не пострадала. А вот ребенку понадобилась экстренная госпитализация.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали, что мальчик получил серьезные травмы.
«Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Областной детской клинической больницы. Врачи делают все возможное для выздоровления ребенка, проводится весь комплекс необходимых медицинских процедур», — уточнили в Минздраве.