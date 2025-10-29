Сбежали, попались маньяку или хищнику: что случилось с семьей Усольцевых, бесследно пропавшей в тайге месяц назад. Версии

Семью Усольцевых ищут уже месяц Источник: Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Уже месяц, как в красноярской тайге бесследно исчезла целая семья — Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Поиски, которые не прекращаются несмотря на непогоду, пока не увенчались успехом. А в деле, которое изначально казалось рядовым происшествием, появляется все больше загадочных деталей, заставляющих следователей рассматривать самые разные версии.

Что произошло

Семья Усольцевых пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября. 48-летняя Ирина Усольцева, ее 64-летний муж Сергей и пятилетняя дочь Арина отправились с турбазы в поселке Кутурчин в поход к горе Буратинка и вскоре перестали выходить на связь. Сергей — предприниматель и опытный путешественник, Ирина — психолог и ведущая тренингов. На поиски семьи были брошены более сотни человек, задействованы беспилотники, вертолеты и спецтехника.

Видео с вертолета. В этих местах искали семью Источник: читатель NGS55.RU

Несмотря на масштабные усилия поисковиков найти не удалось даже следов пропавшего семейства. Единственная зацепка — машина, оставленная у подножия горы, откуда супруги с ребенком ушли пешком.

Версии

История Усольцевых прогремела на всю страну, и каждый строит свои версии случившегося. На данный момент их достаточно много: от криминала до побега. Однако не одна из версий не получила ни подтверждений, ни опровержения.

1. Побег в тайгу

В последнее время все чаще обсуждается версия о возможном добровольном уходе семьи в лес. Спасатель Денис Киселев допускает, что Усольцевы могли сознательно оборвать все связи и скрыться. Однако Даниил Баталов, взрослый сын пропавшей Ирины Усольцевой, категорически отвергает эту теорию. Примечательно, что Баталов начал поиски лишь через два дня после пропажи, что дало повод некоторым активистам предположить, что он мог таким образом дать семье фору для побега.

Особое недоумение вызывает полное отсутствие каких-либо следов в лесу. Как отмечают поисковики, даже в самой глухой тайге люди неизбежно оставляют после себя хоть какие-то улики — обрывки одежды, следы костра, отпечатки ног. Здесь же не найдено ничего — ни вещей семьи, ни даже следов их собаки-корги, которая, по словам Баталова, якобы сорвалась с поводка и увлекла за собой хозяев в чащу.

Еще больше запутывает ситуацию последний зафиксированный сигнал телефона Сергея Усольцева — он исходил не из глубины тайги, а с участка возле трассы. Баталов объясняет это тем, что семья вышла из машины погнавшись за собакой, но тогда возникает резонный вопрос — куда делся сам автомобиль? И почему не осталось никаких следов?

Странной уликой стал блокнот, обнаруженный в квартире пропавших, где была тревожная запись, сделанная рукой Ирины Усольцевой. Фраза «иногда исчезновение может стать единственным способом начать жить» выглядит зловеще на фоне последующих событий. При этом в квартире остались все ценные вещи, нет никаких признаков подготовки к походу, а в машине Усольцевых нашли паспорта.

2. Нападение маньяка

Также рассматривается версия о причастности маньяка к делу об исчезновении семьи. Как заявил бывший следователь, а ныне адвокат Вадим Багатурия, эту теорию нельзя сбрасывать со счетов. Эксперт заявил об исторических прецедентах, когда серийные преступники надолго пропадали из поля зрения. Кроме того, маньяки могут действовать и в удаленных районах, используя изолированность в своих целях, сообщил Багатурия в разговоре с NEWS.ru.

3. Встреча с хищником

Егерь Сергей Усик не исключает, что Усольцевы могли стать жертвами медведя. Нынешний год выдался неурожайным — в тайге мало кедровых орехов и ягод, из-за чего хищники стали чаще выходить к людям, голодные и агрессивные. Егерь вспомнил похожий случай, когда в этих же краях бесследно пропал опытный промысловик — его гибель тоже списали на дикого зверя.

Однако в этой версии есть несостыковки. Если медведь действительно напал на семью, куда делись все их вещи? Хищнику не нужны рюкзаки, одежда или снаряжение — эти предметы должны были остаться на месте, отметил егерь в разговоре с «Комсомольской правдой». Однако в лесу ничего не найдено.

Особое внимание егерь обращает на отсутствие собаки. Если бы корги осталась жива после нападения, она, скорее всего, подала бы голос — либо вернулась к людям. Но никаких звуков и следов животного тоже нет.

Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

Загадки

Чем дольше пытаются раскрыть это дело, тем больше в нем появляется загадок.

1. Ничего не найдено. На месте предполагаемых поисков не обнаружено ни следов, ни вещей, ни даже отпечатков лап собаки-корги, которая, по словам Баталова, увлекла семью в чащу. Ближе к вечеру 2 октября спасатели нашли след ребенка. Но цепочка следов была отработана и «никуда не привела», — сообщили в поисково-спасательном отряде журналисту NGS24.RU.

2. Загадочный сигнал телефона. Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был пойман не в глухой тайге, а рядом с автомобильной трассой.

3. Страница была онлайн. Блогер Александр Андрюшенков выяснил, что страница пропавшего Сергея Усольцева была онлайн через неделю после исчезновения. Объяснения Даниила Баталова на этот счет оказались противоречивыми: сначала он сообщил, что кто-то звонил отчиму на страницу в соцсети. А потом сказал, что сам пытался связаться с родственником. Андрюшенков заявил, что это невозможно, так как настройки приватности Усольцева не позволяют видеть его онлайн при звонках со стороны.

4. Странная запись в блокноте. Как мы писали выше, странная запись в блокноте Ирины Усольцевой тоже дает повод строить разные версии.

Поиски

На данный момент поиски семьи продолжаются. Однако заморозки и снег не только физически затрудняют операцию, но и могут безвозвратно уничтожить возможные материальные следы. По этой причине сейчас в поисках участвуют только профессиональные спасатели.

При этом руководитель поисков Светлана Торгашина сообщила, что это «уже дело принципа», люди хотят обнаружить хоть какие-то зацепки. Прогнозы печальные.

«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — заявила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова.

Поиски перешли от хаотичного обследования территории к целенаправленной операции в конкретном радиусе (7 км от поселка Кутурчин), основанной на данных о последней локации телефона. Это самая значительная подвижка за все время. Несмотря на множество теорий, следствие и поисковики пока ориентируются на версию о несчастном случае.

Мы публиковали репортаж с места поиска семьи Усольцевых. Тогда волонтеры начали сворачивать там свою деятельность, значительно уменьшилась группировка МЧС, спасателей и других служб. Активная фаза поисков была, по сути, завершена и не принесла никаких результатов.