Происшествия В США мужчина убил свою дочь ради того, чтобы посмотреть фильмы для взрослых. Теперь их требуют запретить

В США мужчина убил свою дочь ради того, чтобы посмотреть фильмы для взрослых. Теперь их требуют запретить

Отец оставил ребенка в раскаленной машине и ушел на три часа

191
Семья Шолтес. Погибла младшая из дочек | Источник: nypost.comСемья Шолтес. Погибла младшая из дочек | Источник: nypost.com

Семья Шолтес. Погибла младшая из дочек

Источник:

nypost.com

В США разгорелся скандал после смерти маленькой девочки. Фактически, ее убил отец. Он оставил двухлетнюю малышку в машине на жаре, а сам ушел, чтобы посмотреть порнографию. Отец бросил ребенка на три часа, и девочка умерла в автомобиле.

В ответ на это дело в обществе разразились дискуссии о том, чтобы целиком запретить фильмы для взрослых. Собрали главное об этой истории.

Что случилось?

Имя отца — Кристофер Шолтес. Мужчине 37 лет, он живет в Аризоне. Прошлым летом он припарковал машину на подъездной дорожке своего дома и оставил внутри авто свою двухлетнюю дочку. Девочку звали Паркер. Она спала, а отец ушел — несмотря на 40-градусную жару.

По данным прокуратуры, Кристофер играл в видеоигры, пил пиво и смотрел фильмы для взрослых. Его дочь в это время погибала от перегрева в раскаленной машине.

«Сначала Шолтес утверждал, что оставил спящую малышку в машине с работающим кондиционером на полную мощность на 30 минут. Но позже судебные документы показали, что он отключился, играя в видеоигры», — пишет издание The New Tork Post.

Источник: nypost.comИсточник: nypost.com
Источник:

nypost.com

Затем домой вернулась его жена, Эрика. Она и обнаружила в машине бессознательное тело девочки. Смерть констатировали через час, в больнице. К слову, Эрика работает в той же самой больнице — она анестезиолог.

«Поглощенный порнографией отец позже заявил, что знал, что двигатель автомобиля автоматически выключится через 30 минут. Как следует из судебных документов, после трагедии Эрика отругала мужа в серии текстовых сообщений», — пишут журналисты.

Убитая горем мать писала: «Я же говорила тебе не оставлять их [детей] в машине. Сколько раз я тебе говорила?» Кристофер ответил извинениями — и признанием. Он написал: «Я убил нашего ребенка».

У Кристофера остались две старшие дочери. Они рассказали полиции, что отец иногда оставлял их одних в машине, пока он «отвлекался, играя в свою игру и убирая еду».

Погибшая Паркер | Источник: nypost.comПогибшая Паркер | Источник: nypost.com

Погибшая Паркер

Источник:

nypost.com

Что дальше?

Шолтеса ждет суд. В американском обществе тем временем идут бурные дискуссии. Многие люди, ужаснувшись из-за этой истории, требуют запретить порно как таковое. Другие считают, что это не принесло бы пользы.

«Порнозависимым нельзя позволять иметь детей», — гласит один из популярных комментариев к истории.

«У него совершенно великолепная жена, и он позволил своей дочери умереть ради какой-то проститутки на экране своего телефона. Зачем вообще заводить семью, если это не для тебя?» — задается вопросом другой комментатор.

«Порно буквально убивает людей. Мы должны помочь людям избавиться от этой зависимости», — пишет одна из активистских организаций.

Впрочем, многие находят в этой истории и других виновных — не только фильмы для взрослых.

«Я не знаю, как можно оставаться в отношениях с парнем, которому ты постоянно говоришь не оставлять детей в раскаленных машинах. На каком моменте ты наконец-то заберешь детей и уйдешь?» — обращается комментатор к Эрике.

«Я знаю, что суть статьи не в этом, но… Почему машины вообще выключаются автоматически?» — задается вопросом другой американец.

«Давайте не забывать про то, что в этой истории есть видеоигры. Игры, пиво и порно — триада, уничтожающая американских мужчин», — уверен другой.

А вы что думаете?

Порнографию и правда стоило бы полностью уничтожить. От нее одно зло
Случай ужасный, но запреты-то тут причем? Уж этот Кристофер точно нашел бы, как обойти блокировки
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
