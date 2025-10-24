НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Вторая серия эпопеи с танкерами»: 900 тонн мазута идет к берегам Анапы — об этом заявил губернатор

«Вторая серия эпопеи с танкерами»: 900 тонн мазута идет к берегам Анапы — об этом заявил губернатор

Накануне вновь начали устанавливать защитные валы

249
Пока море чистое, но спасатели уже готовятся к новому «мазутному удару» | Источник: MoreOz / T.meПока море чистое, но спасатели уже готовятся к новому «мазутному удару» | Источник: MoreOz / T.me

Пока море чистое, но спасатели уже готовятся к новому «мазутному удару»

Источник:

MoreOz / T.me

К берегам Анапы по Черному морю идет новая партия мазута. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 октября, на побережье надвигается большое нефтяное пятно.

«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани. 900 тонн! А в этом году было миллион триста [вероятно, губернатор оговорился и речь шла о 1,3 тысячи тонн мазута, а не о 1,3 миллиона], а это 900, ну чуть меньше. Нужно просто убирать, и на это в том числе будет задействован резервный фонд края», — сказал на заседании ЗСК Вениамин Кондратьев.

Губернатор назвал происходящее «второй серией эпопеи с танкерами». При этом власти не уточняют, откуда взялись 900 тонн. Ранее в Правительстве РФ утверждали, что новых утечек с затонувших танкеров нет.

Губернатор Краснодарского края заявил о новом нефтяном пятне, которое движения к берегам Анапы

Источник:

трансляция заседания ЗСК

По данным наших коллег из 93.RU, в ночь на 23 октября на пляжах Анапы вновь стали создавать защитные песчаные валы, которые только недавно разбирали. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, такие меры приняли в том числе потому, что спутниковые снимки зафиксировали в море пятно, «которое может быть скоплением нефтепродуктов».

Губернатор во время заседания сказал, что в прошлый раз в море оказалось 1,3 тысячи тонн мазута. Вероятно, речь идет о первоначальных данных. Напомним, что Минтранс заявил, что после декабрьского крушения двух танкеров в Керченском проливе в Черном море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Позднее была информация о 3 тысячах тонн.


Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Разлив мазута Анапа Темрюкский район
Комментарии
2
Гость
26 минут
Все срочно покупаем путёвки!!!
Гость
26 минут
какой умный мазут: выждал, когда закончится курортный сезон и рванул к берегам

