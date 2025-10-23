НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 754мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Редкие имена детей
К нам едет «Ревизор»
Умерла 12-летняя
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
Где подготовить авто к холодам
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Происшествия В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка. Первые подробности

В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка. Первые подробности

Глава СК Александра Бастрыкин взял дело на контроль

2 377
В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле после операции в областной больнице скончалась 12-летняя девочка. Трагедия случилась еще в мае 2025 года. Спустя несколько месяцев на проблему обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница города Ярославля по вопросу оказания неквалифицированной медицинской помощи ее 12-летней дочери. В мае текущего года девочке проведено оперативное вмешательство в областной клинической больнице. Однако в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в реанимационное отделение, где позднее скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщили в Информационном центре СК 23 октября.

По данным источника 76.RU, у девочки было тяжелое заболевание, операцию ей проводили по показаниям. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело.

Глава СК после обращения матери умершей поставил расследование на контроль и поручил руководителю ярославского управления СК Александру Бессмельцеву подготовить доклад.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Операция Подросток
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED7
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
55 минут
Так бывает иногда, когда тяжёлое заболевание. Есть ли тут взаимосвязь с операцией, вопрос спорный.
Гость
1 час
У нас нет специалистов! Лечат и ставят диагноз из инфекции в интернете!!! Толи ещё будет (((
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление