В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка. Первые подробности

В Ярославле после операции скончалась 12-летняя девочка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле после операции в областной больнице скончалась 12-летняя девочка. Трагедия случилась еще в мае 2025 года. Спустя несколько месяцев на проблему обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница города Ярославля по вопросу оказания неквалифицированной медицинской помощи ее 12-летней дочери. В мае текущего года девочке проведено оперативное вмешательство в областной клинической больнице. Однако в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в реанимационное отделение, где позднее скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщили в Информационном центре СК 23 октября.

По данным источника 76.RU, у девочки было тяжелое заболевание, операцию ей проводили по показаниям. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело.