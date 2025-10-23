НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
«Понимал: при штурме здание сложится и это будет одна братская могила». Как спасали заложников «Норд-Оста»

«Понимал: при штурме здание сложится и это будет одна братская могила». Как спасали заложников «Норд-Оста»

Честный разговор с подполковником ФСБ о теракте на Дубровке

171

Захват театрального центра произошел 23 октября 2002 года

Источник:

MSK1.RU

23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр на Дубровке. Вооруженные боевики появились на сцене во время мюзикла «Норд-Ост». Зрители были в растерянности, многие не понимали, что это не часть представления, пока испуганных артистов выстрелами в воздух не стали сгонять в зал. Террористы заминировали здание, лидер боевиков Бараев потребовал вывода войск из Чечни, заявив, что в противном случае взорвет театральный центр со всеми, кто внутри.

«Я понимал, что выполнить операцию без ущерба для заложников практически невозможно. Обойтись без взрыва — это только воля Божья, удача. То есть я понимал, что с большой долей вероятности при штурме здание сложится и это будет огромная братская могила», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU экс-сотрудник «Альфы», подполковник ФСБ Алексей Филатов.

Три дня около девятисот заложников провели в страхе без еды и воды, пока ранним утром 26 октября не начался штурм здания бойцами спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», предварительно по системе вентиляции театрального центра пустили газ, состав которого не раскрыт до сих пор.

Как готовились к операции, спасали людей и почему оказать своевременную медпомощь было нереально — смотрите в видео чуть выше.

Дмитрий ТолстошеевДмитрий Толстошеев
Дмитрий Толстошеев
Гость
1 час
🙏🙏🙏😪😪😪
