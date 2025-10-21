НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославле произошло массовое ДТП с автобусом. Видео

В Ярославле произошло массовое ДТП с автобусом. Видео

Очевидцы рассказали о последствиях аварии

Массовое ДТП произошло в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Массовое ДТП произошло в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле вечером 21 октября произошло массовое ДТП. Около 18:30 на Промышленном шоссе в Дзержинском районе столкнулись пять легковушек: «Шкода», «Рено», «Тойота», «Хендай», «Мазда» и автобус.

Очевидцы показали последствия аварии. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что на участке стоят несколько разбитых автомобилей. Вокруг по асфальту разбросаны стекла и куски пластика.

«Массовое ДТП на Добрынинском путепроводе. Пять легковых автомобилей и автобус. Пробка в направлении Брагина», — написал очевидец в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Автомобили заняли две полосы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Автомобили заняли две полосы

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в аварии, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», по данным на 21:37, движение на участке не затруднено.

Днем ранее в ДТП в Дзержинском районе пострадала пешеход. На улице Елены Колесовой напротив дома № 42г 22-летний водитель иномарки «Датсун», сбил на проезжей части 16-летнюю девушку.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Гость
Наверняка мигрант из Таджикистана за рулем желтого автобуса опять переписывался с земляками.
Гость
100%
