НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 754мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Происшествия Почти 140 беспилотников атаковали Россию: есть раненые и погибшие

Почти 140 беспилотников атаковали Россию: есть раненые и погибшие

Удары наносили всю ночь

375
Большинство дронов сбили в Белгородской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБольшинство дронов сбили в Белгородской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Большинство дронов сбили в Белгородской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня ночью регионы РФ атаковали украинские беспилотники. По информации Минобороны России, ПВО сбило 139 дронов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

ПВО сбили:

  • 56 БПЛА в Белгородской области;

  • 22 — в Брянской;

  • 21 — в Воронежской;

  • 14 — в Рязанской;

  • 13 — в Ростовской;

  • четыре — в Крыму;

  • по два дрона в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях;

  • один — в Курской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что под ударами ВСУ оказался Валуйский городской округ. Во время атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

В Брянской области от удара БПЛА в автомобиль погибла женщина, которая ехала за рулем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Рязанской области из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил в Telegram-канале глава региона Павел Малков.

В Воронежской области повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В одном из этих домов загорелась крыша, пожар быстро потушили. Губернатор Александр Гусев отметил, что оценка ущерба продолжается.

В других регионах о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник ПВО Минобороны СВО ВСУ Украина Россия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление