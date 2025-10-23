Почти 140 беспилотников атаковали Россию: есть раненые и погибшие

Большинство дронов сбили в Белгородской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня ночью регионы РФ атаковали украинские беспилотники. По информации Минобороны России, ПВО сбило 139 дронов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

ПВО сбили:

56 БПЛА в Белгородской области;

22 — в Брянской;

21 — в Воронежской;

14 — в Рязанской;

13 — в Ростовской;

четыре — в Крыму;

по два дрона в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях;

один — в Курской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что под ударами ВСУ оказался Валуйский городской округ. Во время атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

В Брянской области от удара БПЛА в автомобиль погибла женщина, которая ехала за рулем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Рязанской области из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил в Telegram-канале глава региона Павел Малков.

В Воронежской области повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В одном из этих домов загорелась крыша, пожар быстро потушили. Губернатор Александр Гусев отметил, что оценка ущерба продолжается.

В других регионах о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.