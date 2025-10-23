Почти 140 беспилотников атаковали Россию: есть раненые и погибшие

Сегодня ночью регионы РФ атаковали украинские беспилотники. По информации Минобороны России, ПВО сбило 139 дронов.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
ПВО сбили:
56 БПЛА в Белгородской области;
22 — в Брянской;
21 — в Воронежской;
14 — в Рязанской;
13 — в Ростовской;
четыре — в Крыму;
по два дрона в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях;
один — в Курской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что под ударами ВСУ оказался Валуйский городской округ. Во время атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
В Брянской области от удара БПЛА в автомобиль погибла женщина, которая ехала за рулем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
В Рязанской области из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил в Telegram-канале глава региона Павел Малков.
В Воронежской области повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В одном из этих домов загорелась крыша, пожар быстро потушили. Губернатор Александр Гусев отметил, что оценка ущерба продолжается.
В других регионах о разрушениях и пострадавших не сообщали.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
