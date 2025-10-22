Звуки, похожие на стрельбу, и взрывы: БПЛА ударили по двум российским предприятиям — кадры

На двух предприятиях прогремели взрывы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России, в их числе — Республика Мордовия и Дагестан. На этих территориях оказались повреждены крупные предприятия. О ситуации рассказали главы регионов.

В столице Дагестана Махачкале местные жители слышали звуки, похожие на стрельбу, и мощные взрывы. Власти подтвердили, что регион подвергся атаке украинских беспилотников.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — сообщил глава региона Сергей Меликов.

Момент взрыва попал на видео Источник: Supernova+ / Telegram

На месте происшествия в оперативном режиме работают все экстренные службы, передал глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

«Координируем необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры», — отметил мэр.

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы.

Также в соцсетях публикуют последствия прилета на одном из зданий в столице Дагестана. По данным Shot, строение нежилое. Мэр города сообщил, что повреждено несколько коммерческих объектов.

Последствия прилета, предположительно, в Махачкале Источник: Shot / Telegram

На территории Мордовии была массированная атака БПЛА. Жителей Саранска по громкоговорителю призвали укрыться в помещении и не подходить к окнам.

Местных жителей предупредили об опасности Источник: Supernova+ / Telegram

«Сегодня ночью совершена массированная атака беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Момент ЧП сняли на видео Источник: Supernova+ / Telegram

Всего в течение ночи над регионами России были сбиты 33 украинских беспилотника, уточнили в Минобороны. Атаки обошлись без последствий.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.