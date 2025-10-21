НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
Задержали зарплаты
«Умные решения» в недвижимости
Квартал под застройку
Где подготовить авто к холодам
Задерживается открытие ТЮЗа
Бизнес по-женски
Объединение больниц
Происшествия В Ярославле молодой водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре»

В Ярославле молодой водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре»

Что известно о последствиях ДТП

814
В Ярославле легковушка сбила подростка | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramВ Ярославле легковушка сбила подростка | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле легковушка сбила подростка

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером 20 октября на улице Елены Колесовой напротив дома № 42г.

По информации полиции, 22-летний водитель иномарки «Датсун», сбил на проезжей части 16-летнюю девушку. Как уточнили в управлении МВД по Ярославской области, предварительно, подросток переходила дорогу по «зебре».

Девушка получила травмы во время аварии. С места ДТП ее забрали в больницу медики скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном УМВД.

Несколько дней назад в центре Ярославля на Большой Октябрьской улице легковушка сбила девятилетнего ребенка. Очевидцы рассказали, что после удара мальчик упал на асфальт и не двигался. На место приезжали медики скорой помощи. В полиции начали проверку из-за случившегося.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Подросток Госпитализация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
1 час
Опять на пешеходнике сбили.
Гость
53 минуты
Девушкам надо убедиться в безопасности перехода. Всегда будешь права на пешеходном переходе. Но что с этой правотой делать сидя в инвалидном кресле. Многие выходят на проезжую часть не глядя, в капюшоне, в наушниках.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление