В Ярославле молодой водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре»

В Ярославле легковушка сбила подростка Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером 20 октября на улице Елены Колесовой напротив дома № 42г.

По информации полиции, 22-летний водитель иномарки «Датсун», сбил на проезжей части 16-летнюю девушку. Как уточнили в управлении МВД по Ярославской области, предварительно, подросток переходила дорогу по «зебре».

Девушка получила травмы во время аварии. С места ДТП ее забрали в больницу медики скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном УМВД.