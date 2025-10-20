В горах пропала туристка из Челябинска. Она отправилась в поход с группой, а потом решила пойти одна

В соцсетях у пропавшей много фотографий из горных походов Источник: Полина Захарова / ВКонтакте

В горах на границе Башкирии и Челябинской области пропала туристка. Её ищут с вечера субботы, 18 октября, сообщают наши коллеги из UFA1.RU. 43-летняя Полина Захарова из Челябинска отправилась в поход еще в пятницу, но с тех пор связи с ней нет. Поиски ведут отряды добровольцев и спасатели двух регионов.

Как сообщили 74.RU в отряде поисковиков «ЛизаАлерт» по Челябинской области, 18 октября Полина начала восхождение на гору Большой Иремель вместе с группой попутчиков. В какой-то момент она решила пойти самостоятельно, но в обозначенное время не вернулась.

Большой Иремель — вторая по высоте вершина Южного Урала, расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкортостана, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.

«В поход она пошла в составе некоммерческой группы (собираются просто любители походов и идут вместе на вершину), от группы она на каком-то этапе отделилась, пошла самостоятельно. Однако к вечеру не вернулась на кордон. На связь не выходила (вообще на Иремеле связи, как правило, нет), — говорят в отряде поисковиков.

По их информации, группа с Полиной приехала в Тюлюк, оттуда совершила «заброску» на кордон. Так поступают многие туристы, чтобы сократить время похода вдвое: от Тюлюка до подножия горы 14 километров, от кордона — семь.

«Отъезд машин заброски от кордона в Тюлюк был обозначен, было два рейса, она так и не появилась. Группа тут же сообщила в МЧС и пошла искать своими силами», — добавили в «Лиза Алерт».

Судя по странице Полины в соцсетях, она уже несколько лет увлекается походами в горы, причем любит сложные, многодневные вылазки. В конце сентября она побывала в экспедиции на Приполярный Урал. На Иремель Захарова поднимается не впервые: после одного из походов написала, что телефоны разрядились на плато.

«Иремель в отсутствии людей прекрасен», — добавила тогда пропавшая.

Также Полина побывала на Уралтау, на Среднем Урале и в других живописных местах.