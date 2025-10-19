Хотела занять 10 тысяч до пенсии: как 80-летняя бабушка попала в кабалу и заложила квартиру

Наталья Григорьевна только недавно рассказала родным о случившемся Источник: Елена Панкратьева, Артем Чудинов / E1.RU

Первый раз в банк Наталью Киселеву из Свердловской области привела беда: в 2018 году убили ее дочь и пенсионерка взяла кредит в 100 тысяч на похороны. Но несчастья на этом не закончились — заболел и умер муж. Наталье Григорьевне снова пришлось занимать деньги. Выплачивать кредиты она не смогла, и несколько лет у нее удерживали половину пенсии по решению суда, а позже признали банкротом.

В марте этого года Наталья Григорьевна в 80 лет снова попала в беду и сейчас должна квартиру. Чтобы дожить до дня пенсии, она искала, у кого занять десять тысяч. По уличному объявлению нашла какую-то фирму, где обещали оформить заем без справок и с любой кредитной историей.

Пенсионерка приехала из своего Первоуральска в офис кредитного центра «Паритет» в Екатеринбурге. В займе ей сначала отказали, а когда она стала просить в долг хотя бы тысячу, чтобы вернуться домой, там объяснили, что единственный вариант — взять кредит в 100 тысяч рублей под залог единственного жилья — двухкомнатной квартиры.

Наталья Григорьевна говорит, что боялась остаться на ночь одна в чужом городе и подписалась на кредит под 120% годовых. Поскольку микрофинансовым организациям запрещено по закону давать займы под залог жилья, договор оформили на физическое лицо — какую-то неизвестную женщину из города Березники в Пермском крае. Пенсионерка из Первоуральска с ней ни разу не общалась.

На руки она получила лишь 50 тысяч. Остальные деньги фирма тут же забрала себе за услуги, но процент начисляли со 100 тысяч.

Оплачивать такой заем с пенсии Наталья Григорьевна не смогла. Начались просрочки, и буквально за два-три месяца долг вырос до 300 тысяч. Теперь пенсионерка рискует остаться без единственного жилья. Она до последнего не рассказывала никому, во что ввязалась. Потом призналась племяннику и тот нашел ей юриста.

«На мой взгляд, в данном случае есть признаки кабальной сделки. 80-летняя женщина оказалась в бедственной ситуации, не могла вернуться домой, и ей предложили заложить квартиру. Сделка заключена с введением Натальи Григорьевны в заблуждение (обман), так как она не осознавала, что может лишиться жилья, получив 50 тысяч рублей», — считает юрист Владимир Бронников.