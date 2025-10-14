Грузовик ОМОН попал в смертельное ДТП в Дагестане — двое бойцов погибли. Новости 14 октября

Кадры с места аварии Источник: MNS / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 14 октября.

Подписано соглашение о прекращении огня в Газе

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе. Страны выступили как посредники между Израилем и ХАМАС.

В документе подробно изложено множество правил, положений и других аспектов касательно урегулирования. Всего в саммите участвуют 19 глав государств и правительств, в том числе канцлер ФРГ и президент Франции.

В России предложили ввести потолок цен на АЗС

В России предложили ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

Это специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года, плюс уровень накопленной инфляции.

Как пишут «Известия», в некоторых регионах страны заправки стали ограничивать отпуск топлива, а также повышать цены. В частности, несетевые АЗС подняли стоимость примерно на 10%, или на 5–8 рублей к прайсу сетевиков. Сообщалось о таких случаях в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.

В России хотят изменить детский прожиточный минимум

В России предложили увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних трат на содержание ребенка. Такое обращение направил депутат Госдумы Александр Аксененко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Согласно инициативе, прожиточный минимум должен быть не меньше 25 тысяч рублей. Как отметил Аксененко, это позволит повысить адресность и эффективность поддержки семей, поспособствует созданию комфортных условий для улучшения демографической ситуации.

Депутат напомнил, что прожиточный минимум для детей составляет 17 201 рубль, при этом затраты семей на подготовку к школе одного ребенка в 2024 году достигли 53 548 рублей.

Россиянам пообещали поднять пособия и зарплаты, а еще дать новую выплату

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, какая поддержка граждан будет обеспечена и в каком объеме в 2026 году. Она включает в себя помощь семьям, содействие занятости и реабилитацию.

Ключевой приоритет и упор делается на поддержку семей с детьми, ветеранов и заботу о старшем поколении. В рамках этой программы россиян ждет индексация маткапитала по уровню фактической инфляции с 1 февраля. Также с 2026 года будет запущена новая семейная выплата. Россияне с двумя и более детьми смогут получить перерасчет НДФЛ по ставке 6%.

Максимальное пособие по безработице будет увеличено до 16 067 рублей. В этом году его проиндексировали на 9,5%. Помощь продолжат оказывать и работающим гражданам. Для этого МРОТ увеличат до 27 093 рублей. Подробнее о всех нововведениях рассказали в отдельном материале.

Школьников ждут каникулы

Школы вправе менять продолжительность обучения в пределах 34–37 учебных недель. Также у них есть возможность сдвигать даты начала и конца каникул. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе, мы же публикуем рекомендованные даты, которых обычно все и придерживаются.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Для большинства школьников предусмотрено три перерыва: осенью, в новогодние праздники и в начале апреля. Первоклашкам повезло еще больше. Их ждут дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

Те, у кого учебный год состоит из триместров, уже успели отдохнуть. У них первые осенние каникулы в 2025 году начались 4 октября, а закончились 12-го числа. Но буквально через месяц учеников снова ждет отдых — с 15 по 23 ноября. Также все школьники будут отдыхать в дни официальных праздников.

Возможностей для получения налогового вычета станет больше

Социальный вычет за занятия спортом можно будет получить на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах.

Сейчас в России уже действует возможность вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом. Но это можно сделать только за себя и за несовершеннолетних детей. Минфин же включил в проект бюджета предложение распространить практику на родителей и супругов. Так можно будет компенсировать НДФЛ от абонемента для жены или мужа, а также матери и отца.

Чтобы воспользоваться новым вычетом, потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату: договор с организацией, предоставляющей спортивные услуги, а также чек или квитанцию. Изменения могут вступить в силу в течение следующих трех лет.

В Госдуме хотят запретить банкам забирать единственное жилье в ипотеке

В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит запрет на изъятие банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. Об этом рассказал автор инициативы, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Делягин уточнил, что запрет на изъятие жилья будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости. Это позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от очевидных мошеннических схем, сказал депутат в беседе с «Газетой.ру».

Сейчас Конституция РФ гарантирует гражданам право на жилье. Также у должников судьи не могут изъять единственное жилье, так как в этом случае действует «исполнительный иммунитет». Однако он не распространяется на жилье, которое находится в ипотеке.

В России резко выросли зарплаты осужденных

Средняя зарплата осужденных, привлеченных к труду, с 2019 года выросла на 125% и достигла 33 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

В 2019 году средний заработок осужденных составлял около 14,7 тысячи рублей, пишет ТАСС. По ее словам, помимо роста доходов заключенных, повысилась и их производительность труда — на 84% за тот же период.

Невестку экс-кандидата в президенты США обнаружили мертвой на улице

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело 64-летней невестки бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США (2012 год) Митта Ромни. Оно лежало на улице рядом с парковкой.

По данным местного бюро по расследованию убийств, женщина могла выпасть из окна, признаков преступления на момент публикации не обнаружено. Как сообщает издание TMZ, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Епископ в Перу попал в скандал с 17 любовницами

Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал прошение об отставке папе римскому Льву XIV. Это произошло после того, как Ватикан завершил расследование, которое выявило его тайные отношения с несколькими женщинами одновременно.

Лопеса заподозрили в том, что у него было 17 любовниц. Он всё отрицал, пишет Oddity Central.

Всё вскрылось из-за конфликта между предполагаемыми любовницами епископа. Одна монахиня из ревности передала сведения о его отношениях другой женщине, что привело к публичному скандалу. Различные доказательства, включая фотографии, переписку и свидетельские показания, вынудили священнослужителя подать в отставку.

Россиянам хотят разрешить посещать родительские собрания онлайн

Главе Минпросвещения Сергею Кравцову направили предложение закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. С инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы Антон Ткачев и Анна Скрозникова.

По данным опросов и мониторингов, средняя продолжительность одного собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов. Родители отмечают, что именно временные затраты являются причиной дополнительного стресса и снижения возможности уделять время семье и детям.

Как выросли зарплаты в России

Заработная плата в России с начала года выросла на 4,5%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам макроэкономической политики.

Также, по его словам, уровень безработицы в августе в стране составил 2,1%. А к 2030 году планируется снизить уровень бедности до 7%.

Школьник заплатил одноклассникам, чтобы его не обижали

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы те прекратили над ним издеваться, сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области в Telegram-канале. В полицию обратилась мама мальчика, после чего правоохранители начали проверку.

По предварительным данным, в течение последнего месяца у ребенка были конфликты и потасовки с ровесниками, в том числе из-за внимания одноклассниц. Группа подростков систематически стала издеваться над ним как физически, так и морально. В итоге «главарь» потребовал от мальчика деньги за прекращение буллинга. Школьник тайно взял деньги из дома и передал мучителям, пишет «Фонтанка».

В Дагестане грузовик ОМОН попал в смертельное ДТП

На горной трассе Буйнакск — Гуниб служебный «Урал» с бойцами спецподразделения «Меч» потерял управление и попал в жестокую аварию.

По предварительным данным, у грузовика внезапно отказали тормоза. «Урал» протаранил двигавшуюся во встречном направлении «Ладу-Весту», после чего опрокинулся. В машине находились десять сотрудников ОМОН — двое из них погибли на месте, еще пятеро с травмами госпитализированы.