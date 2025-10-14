«Муж попросил их быть потише»: в Рыбинске соседский конфликт перерос в разборки с оружием. Видео

Соседские разборки развернулись в одном из многоквартирных домов Рыбинска Источник: читательница 76.RU Юлия

В Рыбинске Ярославской области произошли соседские разборки с оружием. Как рассказала 76.RU местная жительница Юлия, конфликты в доме № 35 на улице Алябьева не утихают с лета 2023 года.

По ее словам, сосед снизу периодически шумит, громко включает музыку и буянит. Не раз приходилось вызывать полицию, но проблема так и не решилась. В прошедшие выходные, 11 октября, ситуация повторилась.

«Соседи шумели, муж попросил их быть потише. Сначала на него напали, а потом пришли выламывать дверь», — рассказала Юлия.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчина в темных джинсах и синей кофте с капюшоном около 04:20 ночи 11 октября пытался выломать дверь. Он кричал и сломал дверной глазок.

На следующее утро, около 12:11, к квартире пришли двое мужчин. В руках у одного из них было оружие. Они стучали в дверь, но им никто не открыл. Постояв несколько минут, они ушли.