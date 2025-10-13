БПЛА массово атаковали Россию. На юге закрывают аэропорты, есть раненые

Вечером и ночью 12–13 октября ВСУ атаковали Россию дронами. Собрали главную информацию о последствиях атак.
Вечером 12 октября Минобороны отчиталось о ликвидации 37 дронов. Средства ПВО поразили их над Крымом, Черным морем, Азовской, Курской и Белгородской областями.
Затем информация поступала от местных властей. Так, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке в Феодосии.
«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов в телеграм-канале.
В Ростовской области дрон упал на частный дом. Два человека получили осколочные ранения, им помогают медики.
«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении», — рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
Еще одна атака пришлась на город Шебекино Белгородской области. Там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Геленджика, Волгограда, Астрахани, Краснодара. Опасность атаки беспилотников объявляли в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.