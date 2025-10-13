НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 742мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Вышла за малийца
Разбился на квадроцикле
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Афиша на октябрь
Происшествия БПЛА массово атаковали Россию. На юге закрывают аэропорты, есть раненые

БПЛА массово атаковали Россию. На юге закрывают аэропорты, есть раненые

Собрали информацию об атаках

371
Средства ПВО сбивают десятки дронов | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСредства ПВО сбивают десятки дронов | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Средства ПВО сбивают десятки дронов

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вечером и ночью 12–13 октября ВСУ атаковали Россию дронами. Собрали главную информацию о последствиях атак.

Вечером 12 октября Минобороны отчиталось о ликвидации 37 дронов. Средства ПВО поразили их над Крымом, Черным морем, Азовской, Курской и Белгородской областями.

Затем информация поступала от местных властей. Так, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке в Феодосии.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов в телеграм-канале.

В Ростовской области дрон упал на частный дом. Два человека получили осколочные ранения, им помогают медики.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении», — рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Еще одна атака пришлась на город Шебекино Белгородской области. Там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Геленджика, Волгограда, Астрахани, Краснодара. Опасность атаки беспилотников объявляли в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
БПЛА Беспилотник Атака ВСУ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление