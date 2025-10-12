НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +7

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Ярославский ресторан — в топ-10 лучших
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Купят 12-метровую ёлку
Афиша на октябрь
Происшествия На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои: что известно о столкновении

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои: что известно о столкновении

Известно о 12 погибших из пакистанской армии

52
Столкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд | Источник: Vm.ruСтолкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд | Источник: Vm.ru

Столкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд

Источник:

Vm.ru

Ожесточенный бои вспыхнули на афгано-пакистанской границе. Как сообщает издание Tolo News, столкновения происходят вдоль всей линии Дюранда — условной границы между двумя странами. Бои зафиксированы в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Пакистанское издание Daily Pakistan отмечает, что афганские силы открыли «неспровоцированный огонь» сразу с нескольких направлений. В нескольких районах пакистанские подразделения были вынуждены отступить.

Источник:

Tolo News

По данным Tolo News, Талибан перебрасывает технику к линии Дюранда, также они нанесли авиаудар по городу Лахор. Бои идут в 7 приграничных провинциях. Предварительно, в ходе боевых действий пакистанская армия понесла потери.

«Источники в силах безопасности сообщили, что в сегодняшнем столкновении между силами Афганистана и Пакистана погибли 12 пакистанских военнослужащих», — говорится в сообщении новостного портала Tolo News.

Источник:

Tolo News

Позже министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия» против Пакистана из-за нарушения воздушного пространства и авиаударов по стране. Ведомство также предупредило о новых ударах, если будут нарушены договоренности.

«Операция завершилась в полночь… и была успешной», — говорится в заявлении.

Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Война Пакистан Афганистан Авиаудар Танк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление