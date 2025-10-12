На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои: что известно о столкновении

Столкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд Источник: Vm.ru

Ожесточенный бои вспыхнули на афгано-пакистанской границе. Как сообщает издание Tolo News, столкновения происходят вдоль всей линии Дюранда — условной границы между двумя странами. Бои зафиксированы в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Пакистанское издание Daily Pakistan отмечает, что афганские силы открыли «неспровоцированный огонь» сразу с нескольких направлений. В нескольких районах пакистанские подразделения были вынуждены отступить.

Источник: Tolo News

По данным Tolo News, Талибан перебрасывает технику к линии Дюранда, также они нанесли авиаудар по городу Лахор. Бои идут в 7 приграничных провинциях. Предварительно, в ходе боевых действий пакистанская армия понесла потери.

«Источники в силах безопасности сообщили, что в сегодняшнем столкновении между силами Афганистана и Пакистана погибли 12 пакистанских военнослужащих», — говорится в сообщении новостного портала Tolo News.

Источник: Tolo News

Позже министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия» против Пакистана из-за нарушения воздушного пространства и авиаударов по стране. Ведомство также предупредило о новых ударах, если будут нарушены договоренности.

«Операция завершилась в полночь… и была успешной», — говорится в заявлении.