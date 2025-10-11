НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Оторвало ногу: российский турист погиб во время путешествия по Турции — что произошло

Оторвало ногу: российский турист погиб во время путешествия по Турции — что произошло

Мужчина вместе с друзьями ехал в Каппадокию

339
Мотоциклист скончался от травм в больнице | Источник: Ensonhaber.com

Мотоциклист скончался от травм в больнице

Источник:

Ensonhaber.com

В турецком городе Эрзинджане погиб российский мотоциклист, врезавшийся в дорожное ограждение. Как сообщает издание Ensonhaber, авария произошла днем 11 октября на новом окружном шоссе Эрзинджан–Сивас.

По имеющимся данным, 40-летний Антон ехал на мотоцикле вместе с двумя друзьями. Потеряв управление, он врезался в металлическое ограждение. От удара его выкинуло с дороги. Во время ДТП россиянину оторвало ногу.

Источник:

Ensonhaber.com

Мужчину доставили в учебно-исследовательскую больницу имени Менгюджека Гази, однако спасти его не удалось. Известно, что Антон ехал вместе с друзьями из России в Каппадокию. По факту ДТП начато расследование.

Ранее в Таиланде обнаружили тело российского туриста, пропавшего несколько дней назад. Как рассказала жена погибшего, 48-летний горный инженер из Кемерова прилетел в одиночку на остров Пхукет. Перед пропажей мужчина отправил семье видео из отеля, в котором рассказал, что пошел купаться. Затем связь с ним оборвалась.

Также недавно автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом в Аланье (провинция Анталья). 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших направили в больницы для лечения.

