Оторвало ногу: российский турист погиб во время путешествия по Турции — что произошло

В турецком городе Эрзинджане погиб российский мотоциклист, врезавшийся в дорожное ограждение. Как сообщает издание Ensonhaber, авария произошла днем 11 октября на новом окружном шоссе Эрзинджан–Сивас.

По имеющимся данным, 40-летний Антон ехал на мотоцикле вместе с двумя друзьями. Потеряв управление, он врезался в металлическое ограждение. От удара его выкинуло с дороги. Во время ДТП россиянину оторвало ногу.

Мужчину доставили в учебно-исследовательскую больницу имени Менгюджека Гази, однако спасти его не удалось. Известно, что Антон ехал вместе с друзьями из России в Каппадокию. По факту ДТП начато расследование.

