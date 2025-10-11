О ней никто не вспомнил. В Якутске простились с семьей — в убийстве матери и брата подозревают школьницу

Здесь прощались с убитыми Источник: Ольга Донская / 14.RU

Убийство 40-летней женщины и ее 11-летнего сына потрясло не только Якутию. Об этом сообщали почти все федеральные СМИ. Больше всего людей шокировало то, что в двойном убийстве подозревают дочь и сестру жертв, а также ее подругу. Подробности — в материале наших якутских коллег из 14.RU.

Что произошло?

Тела мамы с сыном были обнаружены вечером 3 октября в одном из домов Якутска. Этот район считается благополучным в городе: вокруг много детских площадок, школа и детские сады, всё благоустроено и красиво. Из окон домов видно городской пляж и лодочную станцию.

Кадры с места происшествия Источник: следком Якутии

Следственный комитет опубликовал кадры с места преступления, на которых видно уютную квартиру с кучей игрушек на полках. Орудиями убийства считают якутский нож и молоток. Источник сообщал редакции 14.RU об одной задержанной — 16-летней дочери и сестре убитых, немного позже СК заявил, что к делу также причастна подруга школьницы, ее ровесница.

Как сообщает телеканал НТВ, девушка заранее запланировала расправу над матерью и привлекла к ней подругу. На допросе она рассказала, что брата убивать не планировала, просто мальчик пришел из школы раньше, и они решили избавиться от свидетеля. Роковая случайность обернулась мучительной смертью ребенка: подруга держала его, а сестра наносила удары.

Дом, где произошла трагедия Источник: 2ГИС

После содеянного подруги скрылись. Тела нашла тетя подозреваемой: женщина не дозвонилась до семьи и пришла к ней домой. Сейчас две школьницы в СИЗО, ждут суда.

Жители республики остро отреагировали на трагедию не только из-за ужасающих подробностей, но еще и потому, что это семья известного в Якутии коммуниста, политика и общественного деятеля.

В ноябре 2023 года глава семьи скончался в госпитале Санкт-Петербурга после полученного ранения на СВО. По информации НТВ, после смерти политика у дочери ухудшилось поведение, также отмечалось, что подросток не посещала школу и находилась на домашнем обучении. По словам источника, она «стеклянный человек».

«Она вряд ли была под воздействием запрещенных веществ, но у нее проблемы с психикой, возможно, это связано с употреблением лекарств: девушка — инвалид, она "стеклянный человек" , то есть у нее чрезмерно хрупкие кости», — говорил источник корреспонденту 14.RU.

«Это трагедия для всей Якутии»

7 октября родственники и друзья семьи простились с ней в траурном зале «Некрополь» в Якутске. Панихида шла почти два часа.

Источник: Ольга Донская / 14.RU

В середине зала стоит два гроба: белый для женщины и коричневый для мальчика. Оба утопают в цветах. На памятных фото мама и сын улыбаются, несмотря на многое, что свалилось на семью после смерти мужа и отца. Женщина справлялась как могла, даже стала военным психологом, чтобы помогать другим бойцам СВО и их семьям.

Зал полный, все сидячие места заняты, некоторые пришедшие стоят. У всех в руках красные гвоздики и розы, которые люди нервно крутят в руках. Лишь одна женщина принесла охапку белых роз, она дрожащими руками погладила мертвую женщину и молча ушла. Сидящие на скамейках не говорят между собой, все смотрят в пол, сил смотреть на тела ни у кого нет… Говорили о семье много, особенно о муже и жене. О старшей дочери, подозреваемой в убийстве, никто не упомянул, но почти все говорили, что, будь глава семейства жив, всё было бы по-другому.

Как сказали многие, жизнь Светланы (имя изменено. — Прим. ред.) связана с СВО. Ее вспоминают как сильную и образованную женщину, которая горела желанием помочь другим. Она была верной соратницей, поддерживала своего мужа во всех начинаниях и подставляла плечо. Когда супруг попал в госпиталь, она бросила всё и поехала к нему.

Зал был полон Источник: Ольга Донская / 14.RU

Сына пары все вспоминали как жизнерадостного, любопытного и талантливого мальчика.

«Он был мальчиком невероятно умным, не по годам развитым, ведь он родился от любви ярких представителей нашего народа саха. Всё, что было у него, это было заложено еще до рождения, еще до того, как они (родители мальчика. — Прим. ред.) встретились», — говорили на панихиде.

Супруги любили проводить время с детьми и друзьями. Светлана славилась своим кулинарным мастерством и даже состояла в женском клубе, участницы которого регулярно собирались вместе, занимались рукоделием и делились рецептами.

«Всей семьей они принимали активное участие, когда проводились благотворительные акции, она проводила детские мастер-классы, и дети ее любили, слушали ее. Она никогда не сидела на месте, постоянно что-то мастерила, давала вторую жизнь старым вещам», — вспоминали подруги.