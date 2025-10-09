НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-в.

 757мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Происшествия Четверо в больнице: в Ярославской области жестко столкнулись иномарка и грузовик. Видео

Четверо в больнице: в Ярославской области жестко столкнулись иномарка и грузовик. Видео

Машину смяло как консервную банку

195
В Рыбинске четыре человека пострадали в аварии на окружной дороге | Источник: Свободный Ярославль / TelegramВ Рыбинске четыре человека пострадали в аварии на окружной дороге | Источник: Свободный Ярославль / Telegram

В Рыбинске четыре человека пострадали в аварии на окружной дороге

Источник:

Свободный Ярославль / Telegram

Утром 9 октября в Рыбинске Ярославской области четыре человека пострадали в жесткой аварии с грузовиком. Серебристая иномарка врезалась в «МАН» на окружной дороге.

«На 74 км автодороги Ярославль — Рыбинск произошло столкновение автомобиля „Киа“ и автомобиля „Ман“. В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ и трое его пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла около девяти утра. За рулем иномарки был 30-летний водитель, грузовиком управлял 33-летний автомобилист. В полиции после аварии начали проверку.

В соцсетях появились кадры последствий столкновения. От удара легковушку смяло. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать двери.

Нескольких человек доставили в больницу

Источник:

Свободный Ярославль / Telegram

Ранее в ДТП под Ярославлем погиб 37-летний водитель. Легковушка рухнула с дороги в кювет. В салоне автомобиля, помимо мужчины, был шестилетний ребенок. Он получил травмы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария с грузовиком Пострадавший в ДТП Госпитализация Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление