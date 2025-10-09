Четверо в больнице: в Ярославской области жестко столкнулись иномарка и грузовик. Видео

В Рыбинске четыре человека пострадали в аварии на окружной дороге Источник: Свободный Ярославль / Telegram

Утром 9 октября в Рыбинске Ярославской области четыре человека пострадали в жесткой аварии с грузовиком. Серебристая иномарка врезалась в «МАН» на окружной дороге.

«На 74 км автодороги Ярославль — Рыбинск произошло столкновение автомобиля „Киа“ и автомобиля „Ман“. В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ и трое его пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла около девяти утра. За рулем иномарки был 30-летний водитель, грузовиком управлял 33-летний автомобилист. В полиции после аварии начали проверку.

В соцсетях появились кадры последствий столкновения. От удара легковушку смяло. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать двери.

Нескольких человек доставили в больницу Источник: Свободный Ярославль / Telegram