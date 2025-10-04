«Аж крышу вскрывают»: под Ярославлем разбился насмерть водитель легковушки. Видео

Под Ярославлем произошло смертельное ДТП Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 4 октября под Ярославлем произошло смертельное ДТП. На дороге «Лесные поляны — Ярославль» неподалеку от села Толгоболь около 13:30 «Форд», за рулем которого был 37-летний мужчина, съехал с дороги и рухнул в кювет.

Проезжавшие мимо автомобилисты показали последствия аварии. На опубликованных в социальных сетях записях видно, что иномарку сильно помяло. На месте работают спасатели.

«Нормально так, аж крышу вскрывают. Капец», — прокомментировал происходящее автор видео, опубликованного в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, по предварительной информации, водитель иномарки погиб на месте. В салоне автомобиля, помимо мужчины, был шестилетний ребенок. Он получил травмы.