«Аж крышу вскрывают»: под Ярославлем разбился насмерть водитель легковушки. Видео

В аварии также пострадал шестилетний ребенок

868
Под Ярославлем произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПод Ярославлем произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Под Ярославлем произошло смертельное ДТП

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 4 октября под Ярославлем произошло смертельное ДТП. На дороге «Лесные поляны — Ярославль» неподалеку от села Толгоболь около 13:30 «Форд», за рулем которого был 37-летний мужчина, съехал с дороги и рухнул в кювет.

Проезжавшие мимо автомобилисты показали последствия аварии. На опубликованных в социальных сетях записях видно, что иномарку сильно помяло. На месте работают спасатели.

«Нормально так, аж крышу вскрывают. Капец», — прокомментировал происходящее автор видео, опубликованного в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

У машины пришлось срезать крышу

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, по предварительной информации, водитель иномарки погиб на месте. В салоне автомобиля, помимо мужчины, был шестилетний ребенок. Он получил травмы.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
265968645
15 минут
Где видео, как "под Ярославлем разбился насмерть водитель легковушки. Видео"?
Гость
1 минута
Ребенок был за рулем?
