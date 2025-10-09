Отец выбросил из окна трехлетнюю дочь в Уфе: что известно о случившемся

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Источник: Телеканал UTV / Telegram; Андрей Сивец / UFA1.RU

В Уфе утром 9 октября из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Ульяновых выпала трехлетняя девочка. По версии следствия, ее вышвырнул с высоты собственный отец, 34-летний электрик, которого впоследствии задержали по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают всё, что об этом известно на данный момент.

Главное о ситуации — в видео Источник: UFA1.RU

По информации республиканской прокуратуры, всё произошло около 9 часов утра. Со слов местных жителей, глава семейства сначала выбросил из окна бытовые предметы, игрушки, школьные принадлежности и другие вещи, а потом — и свою маленькую дочь.

«Я проснулся утром, думал, он мебель двигает. Потом смотрю — из окна всё летит, ребенка на улице тащат», — рассказал корреспонденту UFA1.RU его сосед сверху.

Мужчина выбросил из окна многие вещи, находившиеся в доме Источник: Андрей Сивец / UFA1.RU

В прокуратуре сообщили, что этим утром отец с дочерью находились в квартире вдвоем, его супруга и старший сын уехали в санаторий в другой регион. По версии Telegram-канала Shot, женщина с шестилетним мальчиком уехали в Калининград на лечение.

Ресурс сообщает, что мать детей — учитель английского языка в колледже Уфы, отец — электрик и прежде агрессии не проявлял. В беседе с корреспондентом UFA1.RU местные жители разошлись в характеристиках семьи.

Балкон той самой квартиры Источник: Андрей Сивец / UFA1.RU

Так, пенсионерка, живущая в соседнем доме, сказала, что все в округе знали, что глава семьи — пьющий. Однако другие местные жители отметили, что он, наоборот, пользовался репутацией работящего и семейного человека, пьяным его никогда не видели и о конфликтах в семье не в курсе.

«Никогда на него жалоб не было, я в шоке, что он так поступил», — рассказал один из них.

Сотрудник СК в коридоре квартиры подозреваемого Источник: Следственный комитет Башкирии

Мотивы отца пока неизвестны. Малышка после падения оказалась в детской больнице № 17 в крайне тяжелом состоянии, был собран врачебный консилиум, сейчас ребенок в операционной.