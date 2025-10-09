Мошенники в России освоили новую схему по краже денег. Вы в опасности, если были в больнице

Схема работает особенно хорошо на тех, кто действительно недавно сдал анализы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян. Они звонят пенсионерам и представляются «сотрудниками поликлиники». А затем — выманивают их персональные данные.

Мошенники убеждают, что пенсионерам нужно пересдать анализы, и для этого дополнить анкету. Под этим предлогом они и получают данные обманутых людей. Но это только первая часть схемы. После пенсионеру звонят уже под видом силовиков — и начинают запугивать.

«После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на „безопасный счет“», — пишут РИА Новости, которые ознакомились с материалами МВД.

Известно, что по этой схеме мошенники уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница обманщиков и занесла ей сумки для денег. Пенсионерка послушно сложила деньги и отдала «посылку» следующему курьеру, уже мужчине. Так она потеряла 80 тысяч рублей.