Происшествия Подробности В Ярославле нашли школьницу, которая разбила стекла в здании бывшей больницы в центре. Видео

В Ярославле нашли школьницу, которая разбила стекла в здании бывшей больницы в центре. Видео

Также установили личность девочки, которая все это снимала на видео

184
В Ярославле нашли школьницу, которая разбила стекла в здании бывшей больницы в центре. Видео | Источник: «Ярославль. Очевидец (18+)» / T.meВ Ярославле нашли школьницу, которая разбила стекла в здании бывшей больницы в центре. Видео | Источник: «Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me
Источник:

«Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

В Ярославле нашли подростка, который разбил стекла в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле. Ролик с кадрами, как это все делалось, был опубликован в соцсетях 5 октября 2025 года.

«12-летняя девочка била окна, чтобы развлечься и снять видео, которое позже попало в соцсети. Снимала ролик ее 10-летняя знакомая. Кстати, орудовала девочка аварийным молотком. На пропажу таких молотков из „Яавтобусов“ неоднократно жаловались перевозчики», — сообщил 8 октября губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях.

Глава региона добавил, что законным представителям нарушительниц составлен административный протокол. Школьница, которая разбивала стекла, будет поставлена на профилактический учет в полиции, а ее родители обязаны выплатить причиненный ущерб.

На видео записали, как разбивали стекла в здании

Источник:

«Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

Мы не позволим безнаказанно разрушать то, что создавалось трудом многих людей. Каждый, кто решит «повеселиться» за счет общественного имущества, должен понимать — ответственность неизбежна.

Михаил Евраев

губернатор
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Вандализм Подросток Полиция Правительство
Комментарии
3
Гость
24 минуты
Позор родителям!
Гость
14 минут
Надо конечно с ним поработать,кто ее к этому сподвиг
Читать все комментарии
