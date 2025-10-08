В Ярославле нашли школьницу, которая разбила стекла в здании бывшей больницы в центре. Видео

Источник: «Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

В Ярославле нашли подростка, который разбил стекла в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле. Ролик с кадрами, как это все делалось, был опубликован в соцсетях 5 октября 2025 года.

«12-летняя девочка била окна, чтобы развлечься и снять видео, которое позже попало в соцсети. Снимала ролик ее 10-летняя знакомая. Кстати, орудовала девочка аварийным молотком. На пропажу таких молотков из „Яавтобусов“ неоднократно жаловались перевозчики», — сообщил 8 октября губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях.

Глава региона добавил, что законным представителям нарушительниц составлен административный протокол. Школьница, которая разбивала стекла, будет поставлена на профилактический учет в полиции, а ее родители обязаны выплатить причиненный ущерб.

