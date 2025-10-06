Дроны долетели до Тюмени и атаковали предприятие

В Тюмени на территории предприятия в микрорайоне Антипино обнаружены три БПЛА, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Они были обезврежены.
«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — сообщили в правительстве.
На место выехали все экстренные службы.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.