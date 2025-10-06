Дроны долетели до Тюмени и атаковали предприятие

Дроны были уничтожены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Тюмени на территории предприятия в микрорайоне Антипино обнаружены три БПЛА, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Они были обезврежены.

«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — сообщили в правительстве.

На место выехали все экстренные службы.

Источник: ЧС Тюмень / Telegram

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.