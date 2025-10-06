НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Дроны долетели до Тюмени и атаковали предприятие

Дроны долетели до Тюмени и атаковали предприятие

На месте работают спецслужбы

245
Дроны были уничтожены | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДроны были уничтожены | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дроны были уничтожены

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Тюмени на территории предприятия в микрорайоне Антипино обнаружены три БПЛА, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Они были обезврежены.

«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — сообщили в правительстве.

На место выехали все экстренные службы.

Источник:

ЧС Тюмень / Telegram

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Дроны Предприятие ПВО Атака Спецслужба
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
