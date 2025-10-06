«Заставляли извиниться на коленях»: ярославцы устроили разборки в центре города. Видео

Кадры драки на Кирова разлетелись по соцсетям Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В центре Ярославля завязалась потасовка в компании парней. Всё случилось вечером 4 октября на улице Кирова. О происшествии стало известно из городских пабликов.

«Сильно побили молодого парня на Кирова, он был пьян, также досталось его другу. После инцидента на Кирова толпа перешла к Торговому переулку, где, по словам очевидца, заставляли „извиниться на коленях“ какого-то паренька за буйное поведение в центре города», — написали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам с места происшествия, молодой человек лежал на земле, а вокруг него собралась компания парней. Один из них в черной куртке и серых брюках толкал лежащего и кричал на него.

«Бухой, значит, всё можно? На кого ты руки поднимаешь? Слышишь? В себя приди, ей».

Драку записали на видео Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

После этого толпа подростков переместилась к Торговому переулку. Вокруг потасовки собралось несколько десятков человек.

Прохожие собрались на Торговом переулке, где продолжилась потасовка Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В пресс-службе Следственного комитета Ярославской области сообщили 76.RU, что по факту публикаций в СМИ начата проверка.

Дело взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.