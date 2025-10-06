«Заставляли извиниться на коленях»: ярославцы устроили разборки в центре города. Видео

В центре Ярославля завязалась потасовка в компании парней. Всё случилось вечером 4 октября на улице Кирова. О происшествии стало известно из городских пабликов.
«Сильно побили молодого парня на Кирова, он был пьян, также досталось его другу. После инцидента на Кирова толпа перешла к Торговому переулку, где, по словам очевидца, заставляли „извиниться на коленях“ какого-то паренька за буйное поведение в центре города», — написали в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам с места происшествия, молодой человек лежал на земле, а вокруг него собралась компания парней. Один из них в черной куртке и серых брюках толкал лежащего и кричал на него.
«Бухой, значит, всё можно? На кого ты руки поднимаешь? Слышишь? В себя приди, ей».
После этого толпа подростков переместилась к Торговому переулку. Вокруг потасовки собралось несколько десятков человек.
В пресс-службе Следственного комитета Ярославской области сообщили 76.RU, что по факту публикаций в СМИ начата проверка.
Дело взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В сети Интернет сообщается, что в октябре текущего года в городе Ярославле группа молодых людей, в числе которых лица неславянской внешности, используя малозначительный повод, избила двоих местных жителей, после чего принудила одного из них встать на колени и принести извинения. Происходящие фигурантами зафиксировано на камеру мобильного телефона», — сообщают в пресс-службе федерального СК.