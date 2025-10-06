ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в синагоге Красноярска

Теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском крае предотвратила Федеральная служба безопасности РФ. Планировали преступления сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Подробности 6 октября сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, теракты готовили под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе конфликта с Израилем. Реальной целью, отмечает спецслужба, являлось разжигание межнациональной розни, чтобы спровоцировать массовые выступления, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года. Действия координировали из-за рубежа через Telegram.
В Красноярске задержали двоих выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона. По предварительной информации, они, предположительно, готовились взорвать самодельное взрывное устройство на территории городской синагоги. Из тайника в заброшенном строении изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.
Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин России, планировавший совершить поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа. В мессенджере была переписка с зарубежным координатором. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.