Происшествия ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в синагоге Красноярска

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в синагоге Красноярска

Это была не первая попытка терактов на еврейских культовых объектах

140
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело | Источник: ЦОС ФСБ РоссииВ отношении задержанных возбуждено уголовное дело | Источник: ЦОС ФСБ России

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело

Источник:

ЦОС ФСБ России

Теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском крае предотвратила Федеральная служба безопасности РФ. Планировали преступления сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Подробности 6 октября сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Источник:

ЦОС ФСБ России

По данным ФСБ, теракты готовили под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе конфликта с Израилем. Реальной целью, отмечает спецслужба, являлось разжигание межнациональной розни, чтобы спровоцировать массовые выступления, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года. Действия координировали из-за рубежа через Telegram.

В Красноярске задержали двоих выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона. По предварительной информации, они, предположительно, готовились взорвать самодельное взрывное устройство на территории городской синагоги. Из тайника в заброшенном строении изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.

Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин России, планировавший совершить поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа. В мессенджере была переписка с зарубежным координатором. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Гюббе АлинаГюббе Алина
Гюббе Алина
ФСБ Теракт Синагога
