ВСУ атаковали Россию. Почти 40 тысяч человек остались без света, закрыты аэропорты

В ряде городов закрыли аэропорты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером 5 октября ВСУ атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность на всей территории региона. Из-за перебоев электричества после украинского обстрела часть больниц в Белгороде перевели на резервные источники питания.

«Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, — это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию. Сейчас (региональный министр здравоохранения) министр Андрей Александрович Иконников звонит в другие центральные районные больницы, поэтому все на месте», — писал Гладков в своем телеграм-канале.

Вскоре он сообщил, что без света остались почти 40 тысяч человек в 7 муниципальных образованиях.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены», — подчеркнул Гладков.

Также атаки повредили несколько построек в регионе. Неспокойно было и в других регионах страны. В течение вечера и ночи угроза атаки БПЛА была объявлена в Липецкой, Тульской и Ивановской областях, Новороссийске, Воронеже.