ВСУ атаковали Россию. Почти 40 тысяч человек остались без света, закрыты аэропорты

ВСУ атаковали Россию. Почти 40 тысяч человек остались без света, закрыты аэропорты

Особенно тяжело пришлось жителям Белгородской области

69
В ряде городов закрыли аэропорты

В ряде городов закрыли аэропорты

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером 5 октября ВСУ атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность на всей территории региона. Из-за перебоев электричества после украинского обстрела часть больниц в Белгороде перевели на резервные источники питания.

«Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, — это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию. Сейчас (региональный министр здравоохранения) министр Андрей Александрович Иконников звонит в другие центральные районные больницы, поэтому все на месте», — писал Гладков в своем телеграм-канале.

Вскоре он сообщил, что без света остались почти 40 тысяч человек в 7 муниципальных образованиях.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены», — подчеркнул Гладков.

Также атаки повредили несколько построек в регионе. Неспокойно было и в других регионах страны. В течение вечера и ночи угроза атаки БПЛА была объявлена в Липецкой, Тульской и Ивановской областях, Новороссийске, Воронеже.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Саратова, Краснодара, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
