Убивает незаметно. Самые массовые вспышки смертельных отравлений паленым алкоголем

По данным «Фонтанки», число погибших от суррогатного алкоголя в последние дни могло достигнуть уже чуть ли не 41 жителя Ленинградской области. Остается надеяться, что цифра не достигнет числа погибших от «Боярышника» в 2016 году. Всего же в стране от таких отравлений фиксируется больше 8 тысяч смертей.

Справка В 2015–2024 годах в России произошло почти 408 тысяч острых отравлений алкоголем, по данным Росздравнадзора. Треть отравившихся умерли (111,38 тысячи). В 2024 году показатель острых отравлений алкоголем составил 20,73 случая на 100 тысяч населения. Это около 30 тысяч человек. Данные о том, сколько из них пострадали от качественного алкоголя, а сколько — от суррогата, не приводятся.

2010 год

Работники рыбоперерабатывающего предприятия «Санди» на острове Танфильева (Курилы) 31 декабря нашли на берегу моря канистру с прозрачной жидкостью и запахом спирта. Развели ее соком и в кругу из 11 человек встретили Новый год. Трое умерли, восемь человек доставили в Южно-Курильскую больницу на вертолете, их спасли.

2014 год

В марте в поселке Красный Великан Забайкальского края от употребления суррогата с метиловым спиртом пострадали 44 человека, из них 14 умерли. Они покупали «напиток» в красных пластиковых бутылках под названием «Олень» у односельчанина.

2015 год

В Красноярскую больницу попали 47 человек, 14 спасти не смогли. Суррогат они заказывали в интернете.

Справка Смертельная доза чистого метилового спирта — 25–100 граммов, а разбавленного до «водочной крепости» — 60–200 граммов, в зависимости от веса и индивидуальной чувствительности к нему человека. Но этиловый тоже не безопасен: смертельной дозой считается 8 граммов этила, «принятых» на 1 кг веса, или 1,5 литра водки, выпитых залпом, для человека, вес которого — 70 кг.

2016 год

Самое массовое отравление в современной истории России: в Иркутске пострадали 123 человека за период с 17 по 26 декабря. Все они отравились концентратом для приготовления ванн «Боярышник» на метиловом спирте. 76 человек умерли. До 9 января от суррогата умерли еще двое, но Иркутский минздрав посчитал, что причиной отравления был не метанол.

2021 год

В октябре 44 жителя Екатеринбурга умерли из-за отравления метиловым спиртом, всего пострадал 51 человек. Метилсодержащая жидкость продавалась на рынке в Чкаловском районе города. После этого все торговые точки, в том числе рынки, проверялись в рамках операции «Алкоголь» — правоохранительные органы конфисковали 37 тысяч литров суррогата.

2021 год

В Тюмени от контрафактного алкоголя с содержанием метилового спирта погибли девять человек. Жидкость продавалась в официальных торговых точках с этикеткой — «Родники Сибири».

2021 год

В трех районах Оренбургской области и в городе Орске в результате отравления метиловым спиртом пострадали 56 человек, 36 из них умерли. На кустарных «производствах» было обнаружено сотни литров спиртосодержащей жидкости, в том числе уже разлитой в стеклянные и пластиковые бутылки, и еще несколько тысяч пустых бутылок, подготовленных для розлива.

2021–2022 год

Накануне Нового года умерли четверо жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. А после праздника умерли еще восемь. Все они покупали некую жидкость, как выяснилось позже, содержащую метанол. А покупали ее в своем же сельском магазине.

2023 год

Массовое отравление метанолом с 3 по 5 июня — 106 пострадавших, в том числе пять детей — произошло в разных регионах страны (Удмуртия, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская, Курганская, Самарская области) после употребления «Мистера Сидра», произведенного в Самарской области. Погибли 36 человек, среди них — ребенок.

2025 год

По данным «Фонтанки», в Ленинградской области число погибших от суррогата достигло 41 человека. Напомним, 26 сентября стало известно, что в Сланцевском районе Ленобласти умерли 19 человек в деревне Гостицы. По результатам лабораторных анализов у них в крови был обнаружен метанол. Позже список жертв пополнили жители Кингисеппского района.

В ходе следственных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 1300 литров подпольного алкоголя.

Росстат с 2023 года не публикует данные о числе умерших, в медицинских документах которых причиной смерти названо «случайное отравление алкоголем». По тем, что были опубликованы с 2014 по 2023 годы, мы видим, что во всей России с 2014 до 2017 года смертность оставалась приблизительно на одном уровне в Ленобласти и Петербурге, а по России начала снижаться, и в 2018-м опустилась до 11 045.

К 2020 году официальная смертность от отравления алкоголем снизилась в Петербурге на треть, а в Ленинградской области после устойчивого снижения случился аномальный скачок — 403 смерти.

В 2023 году число смертельных алкогольных отравлений снизилось вдвое в сравнении с 2018 годом: в Ленинградской области — до 147, в Петербурге — до 154.