Погибли две пассажирки: после ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

В Ярославской области из-за ДТП возбудили уголовное дело Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

После смертельного ДТП в Ярославской области, которое произошло вечером 2 октября, правоохранители возбудили уголовное дело. Авария случилась на дороге Рыбинск-Большое Село в селе Михайловское Рыбинского района.

Уголовное дело возбудили по статье: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих лиц». За ходом расследования будет следить прокуратура.

«По предварительной информации водитель автомобиля „Хендай“ подъезжая к Т-образному перекрестку около села Михайловское, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд автомобиля с проезжей части в кювет с последующим столкновением с деревом», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В салоне автомобиля был 40-летний водитель и две 37-летние пассажирки. Обе они скончались на месте. Водителя с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.