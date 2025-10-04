НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Погибли две пассажирки: после ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

Погибли две пассажирки: после ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

За его ходом будет следить прокуратура

201
В Ярославской области из-за ДТП возбудили уголовное дело | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области из-за ДТП возбудили уголовное дело | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области из-за ДТП возбудили уголовное дело

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

После смертельного ДТП в Ярославской области, которое произошло вечером 2 октября, правоохранители возбудили уголовное дело. Авария случилась на дороге Рыбинск-Большое Село в селе Михайловское Рыбинского района.

Уголовное дело возбудили по статье: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих лиц». За ходом расследования будет следить прокуратура.

«По предварительной информации водитель автомобиля „Хендай“ подъезжая к Т-образному перекрестку около села Михайловское, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд автомобиля с проезжей части в кювет с последующим столкновением с деревом», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В салоне автомобиля был 40-летний водитель и две 37-летние пассажирки. Обе они скончались на месте. Водителя с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.

Еще одно смертельное ДТП произошло 4 октября под Ярославлем. Там разбился водитель легковушки. Травмы получил шестилетний ребенок.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Уголовное дело Прокуратура
Комментарии
