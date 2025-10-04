К девятиэтажке в спальном районе Ярославля съехались машины спасателей МЧС. Что там случилось

В Ярославле произошел пожар в многоквартирном доме Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Сообщение о возгорании в девятиэтажке на улице Громова, 46 поступило спасателям в 23:35. На место выехали 36 сотрудников МЧС и 11 спецмашин.

Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа — в 1:27. К счастью, обошлось без пострадавших.

«В результате пожара повреждена квартира на площади 21 квадратный метр, поврежден коридор на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Очевидцы сняли происходящее на видео Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com