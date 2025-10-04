К девятиэтажке в спальном районе Ярославля съехались машины спасателей МЧС. Что там случилось

Вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Сообщение о возгорании в девятиэтажке на улице Громова, 46 поступило спасателям в 23:35. На место выехали 36 сотрудников МЧС и 11 спецмашин.
Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа — в 1:27. К счастью, обошлось без пострадавших.
«В результате пожара повреждена квартира на площади 21 квадратный метр, поврежден коридор на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Еще один пожар в Дзержинском районе Ярославля произошел 30 сентября. На улице Батова, 12 эвакуировали жильцов десятиэтажки. Сотрудники МЧС спасли пять человек. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Как рассказали спасатели, в пожаре погибла собака. После ЧП дознаватели МЧС России начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причину возгорания.