НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

с-в.

 763мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Переехали из Бельгии в Ярославль
Полезная часть гриба
Проблема с транспортом
Сэкономить время и нервы на врачах
Афиша на октябрь
Плиты на путях
Построят гостиницу
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Происшествия К девятиэтажке в спальном районе Ярославля съехались машины спасателей МЧС. Что там случилось

К девятиэтажке в спальном районе Ярославля съехались машины спасателей МЧС. Что там случилось

Публикуем видео с места ЧП

1 226
В Ярославле произошел пожар в многоквартирном доме | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comВ Ярославле произошел пожар в многоквартирном доме | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле произошел пожар в многоквартирном доме

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Сообщение о возгорании в девятиэтажке на улице Громова, 46 поступило спасателям в 23:35. На место выехали 36 сотрудников МЧС и 11 спецмашин.

Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа — в 1:27. К счастью, обошлось без пострадавших.

«В результате пожара повреждена квартира на площади 21 квадратный метр, поврежден коридор на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Очевидцы сняли происходящее на видео

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Еще один пожар в Дзержинском районе Ярославля произошел 30 сентября. На улице Батова, 12 эвакуировали жильцов десятиэтажки. Сотрудники МЧС спасли пять человек. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Как рассказали спасатели, в пожаре погибла собака. После ЧП дознаватели МЧС России начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причину возгорания.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Спасатели МЧС Девятиэтажка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Алконафты с сигаретами опять
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление