Мошенники придумали, как похитить миллионы через вашу почту. Как действует их схема

В России мошенники начали использовать новую схему, чтобы похитить деньги граждан. Теперь они от имени банков рассылают письма на электронную почту россиян с информацией о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости.
В письмах указано, что банк в ближайшее время снимет со счета клиента новый налог. Если человек не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.
«Перейдя по имеющейся в письме ссылке, откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания „заявления об отмене налога“. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — говорится в сообщении.
Для большей убедительности мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма «налога» начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Мошеннических схем огромное множество. Они изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами.