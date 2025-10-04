Мошенники придумали, как похитить миллионы через вашу почту. Как действует их схема

Мошенники стилизуют письма под рассылку из банка Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России мошенники начали использовать новую схему, чтобы похитить деньги граждан. Теперь они от имени банков рассылают письма на электронную почту россиян с информацией о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости.

В письмах указано, что банк в ближайшее время снимет со счета клиента новый налог. Если человек не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.

«Перейдя по имеющейся в письме ссылке, откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания „заявления об отмене налога“. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — говорится в сообщении.

Для большей убедительности мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма «налога» начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.