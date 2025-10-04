НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

штиль.

 765мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Полезная часть гриба
Проблема с транспортом
Афиша на октябрь
Сэкономить время и нервы на врачах
Плиты на путях
Построят гостиницу
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Происшествия Мошенники придумали, как похитить миллионы через вашу почту. Как действует их схема

Мошенники придумали, как похитить миллионы через вашу почту. Как действует их схема

Людей запугивают огромными налогами

85
Мошенники стилизуют письма под рассылку из банка | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМошенники стилизуют письма под рассылку из банка | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники стилизуют письма под рассылку из банка

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России мошенники начали использовать новую схему, чтобы похитить деньги граждан. Теперь они от имени банков рассылают письма на электронную почту россиян с информацией о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости.

В письмах указано, что банк в ближайшее время снимет со счета клиента новый налог. Если человек не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.

«Перейдя по имеющейся в письме ссылке, откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания „заявления об отмене налога“. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — говорится в сообщении.

Для большей убедительности мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма «налога» начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Мошеннических схем огромное множество. Они изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Мошенник Электронная почта Рассылка Письмо Банк Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление