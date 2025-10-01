Столб черного дыма над городом: в Ярославле удалось сбить огонь на НПЗ. Фото и видео

Кадры последствий пожара на НПЗ в Ярославле Источник: читатель 76.RU Дмитрий

Утром 1 октября в Ярославле случился пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Столб дыма от возгорания виднелся из Фрунзенского и Красноперекопского района, кроме того, пожар было заметно на трассе М-8 «Холмогоры».

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, пожар носит техногенный характер и не связан с атакой БПЛА.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — указано в сообщении главы региона.

Публикуем кадры пожара.

Гигантский столб дыма виднелся со стороны М-8 «Холмогоры» Источник: читатель 76.RU

Как сообщили в ярославском управлении МЧС, на ЧП были задействованы 106 человек, в том числе 98 спасателей. Огонь тушили силами 32 единиц техники.

«Возгорание на территории „Славнефть-ЯНОС“ ликвидировано. Завод работает в штатном режиме», — сообщили в 10:35 в центр общественных связей и внутренних коммуникаций ярославского НПЗ.

Утром 1 октября загорелся ярославский НПЗ Источник: читатель 76.RU

Управлением Роспотребнадзора организован отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в районе завода. Как сообщили в управлении, результаты станут известны 1 или 2 октября.

Столб дыма поднялся над городом в половину седьмого утра Источник: читатель 76.RU

Пожар тушили более 100 человек Источник: читатель 76.RU

В 10:35 появилось сообщение о ликвидации возгорания Источник: читатель 76.RU

Роспотребнадзор проверит воздух в районе НПЗ Источник: читатель 76.RU

Многие ярославцы увидели дым по пути на работу Источник: читательница 76.RU Виктория

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что 1 октября атак БПЛА зафиксировано не было Источник: читательница 76.RU Виктория

По данным МЧС и областного правительства, пострадавших нет. Подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.