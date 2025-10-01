НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Столб черного дыма над городом: в Ярославле удалось сбить огонь на НПЗ. Фото и видео

Столб черного дыма над городом: в Ярославле удалось сбить огонь на НПЗ. Фото и видео

Огонь появился в половину седьмого утра

336
Кадры последствий пожара на НПЗ в Ярославле | Источник: читатель 76.RU ДмитрийКадры последствий пожара на НПЗ в Ярославле | Источник: читатель 76.RU Дмитрий

Кадры последствий пожара на НПЗ в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU Дмитрий

Утром 1 октября в Ярославле случился пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Столб дыма от возгорания виднелся из Фрунзенского и Красноперекопского района, кроме того, пожар было заметно на трассе М-8 «Холмогоры».

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, пожар носит техногенный характер и не связан с атакой БПЛА.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — указано в сообщении главы региона.

Публикуем кадры пожара.

Гигантский столб дыма виднелся со стороны М-8 «Холмогоры»

Источник:

читатель 76.RU

Как сообщили в ярославском управлении МЧС, на ЧП были задействованы 106 человек, в том числе 98 спасателей. Огонь тушили силами 32 единиц техники.

«Возгорание на территории „Славнефть-ЯНОС“ ликвидировано. Завод работает в штатном режиме», — сообщили в 10:35 в центр общественных связей и внутренних коммуникаций ярославского НПЗ.

Утром 1 октября загорелся ярославский НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Управлением Роспотребнадзора организован отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в районе завода. Как сообщили в управлении, результаты станут известны 1 или 2 октября.

Столб дыма поднялся над городом в половину седьмого утра | Источник: читатель 76.RUСтолб дыма поднялся над городом в половину седьмого утра | Источник: читатель 76.RU

Столб дыма поднялся над городом в половину седьмого утра

Источник:

читатель 76.RU

Пожар тушили более 100 человек | Источник: читатель 76.RUПожар тушили более 100 человек | Источник: читатель 76.RU

Пожар тушили более 100 человек

Источник:

читатель 76.RU

В 10:35 появилось сообщение о ликвидации возгорания | Источник: читатель 76.RUВ 10:35 появилось сообщение о ликвидации возгорания | Источник: читатель 76.RU

В 10:35 появилось сообщение о ликвидации возгорания

Источник:

читатель 76.RU

Роспотребнадзор проверит воздух в районе НПЗ | Источник: читатель 76.RUРоспотребнадзор проверит воздух в районе НПЗ | Источник: читатель 76.RU

Роспотребнадзор проверит воздух в районе НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Многие ярославцы увидели дым по пути на работу | Источник: читательница 76.RU ВикторияМногие ярославцы увидели дым по пути на работу | Источник: читательница 76.RU Виктория

Многие ярославцы увидели дым по пути на работу

Источник:

читательница 76.RU Виктория

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что 1 октября атак БПЛА зафиксировано не было | Источник: читательница 76.RU ВикторияГубернатор Михаил Евраев подчеркнул, что 1 октября атак БПЛА зафиксировано не было | Источник: читательница 76.RU Виктория

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что 1 октября атак БПЛА зафиксировано не было

Источник:

читательница 76.RU Виктория

По данным МЧС и областного правительства, пострадавших нет. Подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

Кадры пожара завирусились в соцсетях

Источник:

Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар НПЗ
Комментарии
3
Гость
9 минут
Уходим потихоньку от обидного прозвища «страны-бензоколонки», но, как обычно, с нюансом
Гость
7 минут
И опять объективный контроль. Результаты прилётов то же будут снимать и выкладывать все кому не лень
Читать все комментарии
