Происшествия На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение: под обломками зданий погибли десятки людей. Кадры

На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение: под обломками зданий погибли десятки людей. Кадры

Более 100 человек пострадали

122
Повреждены десятки зданий | Источник: Gmanetwork.comПовреждены десятки зданий | Источник: Gmanetwork.com

Повреждены десятки зданий

Источник:

Gmanetwork.com

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 у берегов провинции Себу. Природный катаклизм уже унес жизни 26 человек, еще 147 — пострадали. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны.

Завалы продолжают разбирать | Источник: Gmanetwork.comЗавалы продолжают разбирать | Источник: Gmanetwork.com

Завалы продолжают разбирать

Источник:

Gmanetwork.com

Подземные толчки произошли 30 сентября (16:59 мск) и принесли большие разрушения.

Погибли 26 человек | Источник: Apnews.comПогибли 26 человек | Источник: Apnews.com

Погибли 26 человек

Источник:

Apnews.com

Как пишет New York Times со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу, из-за подземных толчков повреждены десятки зданий, шесть мостов и одна дорога стали непроходимыми.

Источник:

Cebu Daily News

Также удара стихии не выдержало здание католической церкви на курортном острове Бантайян. Храм разрушился на глазах у очевидцев.

Источник:

Apnews.com

Начальник местной полиции уточнил, что четверо погибших играли в баскетбол, когда на них рухнул спортивный комплекс. Пятой жертвой в Сан-Ремихио стал ребенок, его также накрыло зданием. Причина гибели остальных не сообщается.

Источник:

Cebu Daily News

В асфальте появились глубокие трещины | Источник: Gmanetwork.comВ асфальте появились глубокие трещины | Источник: Gmanetwork.com

В асфальте появились глубокие трещины

Источник:

Gmanetwork.com

В Себу со всей страны направляют гуманитарную помощь, включая спецоборудование для расчистки дорог и оказания помощи спасателям. Поиски погибших и пострадавших продолжаются, их количество уточняется.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Землетрясение Филиппины Разрушение Дом Церковь Погибший ЧП
