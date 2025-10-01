На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение: под обломками зданий погибли десятки людей. Кадры

Повреждены десятки зданий Источник: Gmanetwork.com

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 у берегов провинции Себу. Природный катаклизм уже унес жизни 26 человек, еще 147 — пострадали. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны.

Завалы продолжают разбирать Источник: Gmanetwork.com

Подземные толчки произошли 30 сентября (16:59 мск) и принесли большие разрушения.

Погибли 26 человек Источник: Apnews.com

Как пишет New York Times со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу, из-за подземных толчков повреждены десятки зданий, шесть мостов и одна дорога стали непроходимыми.

Источник: Cebu Daily News

Также удара стихии не выдержало здание католической церкви на курортном острове Бантайян. Храм разрушился на глазах у очевидцев.

Источник: Apnews.com

Начальник местной полиции уточнил, что четверо погибших играли в баскетбол, когда на них рухнул спортивный комплекс. Пятой жертвой в Сан-Ремихио стал ребенок, его также накрыло зданием. Причина гибели остальных не сообщается.

Источник: Cebu Daily News

В асфальте появились глубокие трещины Источник: Gmanetwork.com