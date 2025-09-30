НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 769мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Афиша концертов
Происшествия «Не могли женщину защитить — уроду дать отпор?» Что известно о жестокой расправе над сотрудницей банка в Москве

«Не могли женщину защитить — уроду дать отпор?» Что известно о жестокой расправе над сотрудницей банка в Москве

Конфликт на работе привел к страшной трагедии

295
Работник банка зарезал свою начальницу после увольнения | Источник: соцсети погибшей, Анастасия Харитонова / MSK1.RU, РЕН ТВ / T.eРаботник банка зарезал свою начальницу после увольнения | Источник: соцсети погибшей, Анастасия Харитонова / MSK1.RU, РЕН ТВ / T.e

Работник банка зарезал свою начальницу после увольнения

Источник:

соцсети погибшей, Анастасия Харитонова / MSK1.RU, РЕН ТВ / T.e

Днем 30 сентября недалеко от центра Москвы произошла громкое ЧП: от рук собственного подчиненного погибла замглавы филиала Сбербанка. Убийца залетел в отделение с ножом, распугал клиентов и зарезал начальницу. От полученных травм женщина скончалась на месте. MSK1.RU рассказывает, что известно о происшествии.

«Там столько народу стояло [в банке] клиентов, они бы его [нападавшего] скрутили за две секунды. А они все, как хомяки какие-то, выбежали и ее одну там оставили. А она умерла там на месте. Потом первая приехала скорая и реанимация, потом уже приехала полиция — заскочили с автоматами, в бронежилетах, в касках», — рассказала MSK1.RU работница цветочного магазина, который находится рядом с банком.

Видео нападения

Источник:

Главное управление МВД по городу Москве

Как рассказали в Росгвардии, сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку. На кадрах, которые опубликовали силовики, заметно, что около рабочего стола в луже крови лежит тело погибшей женщины.

Я сразу подумала, что убили. Потому что ее долго не выносили в реанимобиль. Я еще подумала: может, ограбление. Но это центр Москвы, всё в камерах же.

сотрудница цветочного магазина на Автозаводской

«Он [нападавший], кажется, сначала забаррикадировался. Потом его вывели и запихнули в машину», — добавила продавец.

Обстановка на месте происшествия | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUОбстановка на месте происшествия | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Обстановка на месте происшествия

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Как выяснилось позже, задержанный работал в этом же отделении. По данным РЕН ТВ, его регулярно ловили на различных нарушениях и штрафовали. В итоге было принято решение его уволить. Именно это, по предварительным данным, стало поводом для жестокой расправы.

Всё, что известно об убийстве, в одном видео

Источник:

MSK1.RU / Городские медиа

«Дайте увидеть супругу!»: что известно об убитой

Почти сразу после первых сообщений об убийстве в Сети на место ЧП приехал муж убитой, который через ряды вооруженных силовиков и охраны прорывался в отделение «Сбера». «Дайте увидеть супругу! Где Наташа?» — кидался он на всех, кто пытался преградить его путь. В беседе с MSK1.RU он подтвердил, что являлся мужем погибшей.

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

«Наташа», по словам знакомых, проработала в банковской сфере больше 20 лет. Через три недели ей должно было исполниться 40 лет. Большую часть жизни она прожила в столичном районе Печатники.

По данным из соцсетей женщины, она окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Шесть лет назад она работала в филиале «Сбера» в самом центре Москвы — на Пятницкой.

«Хочу выразить огромную благодарность… Наталье Романовне, которая почти в течение двух недель связывалась со мной чуть ли не каждый день… работала над тем, чтобы в конце концов мне дали корректный ответ и решили сложившуюся ситуацию», — оценил ее работу один из клиентов в 2019 году.

Источник: соцсети погибшейИсточник: соцсети погибшей
Источник:

соцсети погибшей

Разъяренный муж возле отделения в сердцах выкрикнул: «За что ее? 25 лет проработала, хоть бы что украла!» Он не оставлял попыток зайти внутрь к телу зарезанной супруги, но к Наталье его так и не пустили. Он уехал с места после того, как следователи отдали ему сумку жены.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Супруга Натальи зовут Алишер. По данным MSK1.RU, ему 41 год, он занимался бизнесом, связанным с торговлей пищевыми продуктами. Ему может принадлежать шаурмичная недалеко от Белорусского вокзала.

Судя по соцсетям, у пары есть девятилетний сын.

«Вчера ее в банке не было, выходная была. Сегодня вышла. И на тебе…» — сказала MSK1.RU знакомая Наталья.

«Говорили, что неадекват работает»: что известно о задержанном

Налетчик не успел скрыться, его задержали на месте преступления. По данным СК, он работал под руководством Натальи в этом же отделении банка на Автозаводской улице. Речь идет о 40-летнем сотруднике Константине Т.

По данным из открытых источников, Константин родом из Кемеровской области. С 2011 по 2017 год в Новокузнецке он зарабатывал на фермерстве: был пчеловодом, делал мед и продавал его. У него есть 12-летняя дочь, MSK1.RU не удалось дозвониться до матери ребенка. После увлечения пчеловодством Константин работал в сфере страхования. Там же, где много лет трудилась его мать. А после — экономистом в одной из крупнейших строительных компаний страны. Некоторое время назад Константин удалил несколько своих страниц в соцсетях.

Так выглядел задержанный около 10 лет назад | Источник: соцсети КонстантинаТак выглядел задержанный около 10 лет назад | Источник: соцсети Константина

Так выглядел задержанный около 10 лет назад

Источник:

соцсети Константина

Мать Константина рассказала, что устроился в «Сбер» он около года назад. Коллеги жаловались, что задержанный был конфликтным и постоянно со всеми скандалил: отказывался обслуживать клиентов и общался с начальством на матах, пишет «Осторожно, Новости».

«Это было… У меня нет ответа на этот вопрос. Они издевались надо мной», — объяснил следователям мотивы своего преступления Константин.

На видео, снятом во время допроса, слышно, что он признаёт вину в содеянном.

Источник:

РЕН ТВ / T.me

В разговоре с MSK1.RU мать нападавшего поделилась, что давно не общалась с сыном. Но уточнила, что этим летом его дочь-пятиклассница приезжала отдохнуть на каникулы. Говорить о произошедшем она наотрез отказывается.

«Я никаких комментариев не могу дать. Я живу на другом конце света и ничего не знаю. [В последнее время] не общались. Никакой ссоры у нас с ним не было, — рассказала MSK1.RU мать. — Мы раз в месяц где-то с ним переписываемся. Нет необходимости чаще общаться. Ребенок был у нас летом».

Мать также добавила, что сын жаловался ей, что не может выстроить отношения с коллегами, так как всегда отстаивает свою точку зрения.

«Я в школе вообще никогда проблем с ним не знала, он учился в частной школе до восьмого класса», — рассказала женщина РЕН ТВ.

Он ни разу в жизни не дрался.

Ольга

мать задержанного сотрудника банка

Семья погибшей уверена: трагедии можно было избежать, поскольку о конфликте начальство знало.

«Это виновато руководство. Сигналы подавали, говорили, что неадекват работает. Не знаю пока, что дальше. Извините, мне тяжело», — рассказал отец женщины в разговоре с 360.ru.

Муж Натальи на месте преступления грубо отчитал человека в «Мерседесе», обращаясь к нему, как к коллеге погибшей: «Что творишь?! Столько сотрудников погибает, из-за таких мразей, как ты, погибает! Не могли женщину защитить — одному уроду отпор дать?»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о трагедии мы рассказываем в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Убийство Банк Отделение банка Автозаводская Зарезал женщину
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
34 минуты
есть возможность выйти через пол года и пойти детей учить
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление