«Не могли женщину защитить — уроду дать отпор?» Что известно о жестокой расправе над сотрудницей банка в Москве

Работник банка зарезал свою начальницу после увольнения Источник: соцсети погибшей, Анастасия Харитонова / MSK1.RU, РЕН ТВ / T.e

Днем 30 сентября недалеко от центра Москвы произошла громкое ЧП: от рук собственного подчиненного погибла замглавы филиала Сбербанка. Убийца залетел в отделение с ножом, распугал клиентов и зарезал начальницу. От полученных травм женщина скончалась на месте. MSK1.RU рассказывает, что известно о происшествии.

«Там столько народу стояло [в банке] клиентов, они бы его [нападавшего] скрутили за две секунды. А они все, как хомяки какие-то, выбежали и ее одну там оставили. А она умерла там на месте. Потом первая приехала скорая и реанимация, потом уже приехала полиция — заскочили с автоматами, в бронежилетах, в касках», — рассказала MSK1.RU работница цветочного магазина, который находится рядом с банком.

Видео нападения Источник: Главное управление МВД по городу Москве

Как рассказали в Росгвардии, сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку. На кадрах, которые опубликовали силовики, заметно, что около рабочего стола в луже крови лежит тело погибшей женщины.

Я сразу подумала, что убили. Потому что ее долго не выносили в реанимобиль. Я еще подумала: может, ограбление. Но это центр Москвы, всё в камерах же. сотрудница цветочного магазина на Автозаводской

«Он [нападавший], кажется, сначала забаррикадировался. Потом его вывели и запихнули в машину», — добавила продавец.

Обстановка на месте происшествия Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Как выяснилось позже, задержанный работал в этом же отделении. По данным РЕН ТВ, его регулярно ловили на различных нарушениях и штрафовали. В итоге было принято решение его уволить. Именно это, по предварительным данным, стало поводом для жестокой расправы.

Всё, что известно об убийстве, в одном видео Источник: MSK1.RU / Городские медиа

«Дайте увидеть супругу!»: что известно об убитой

Почти сразу после первых сообщений об убийстве в Сети на место ЧП приехал муж убитой, который через ряды вооруженных силовиков и охраны прорывался в отделение «Сбера». «Дайте увидеть супругу! Где Наташа?» — кидался он на всех, кто пытался преградить его путь. В беседе с MSK1.RU он подтвердил, что являлся мужем погибшей.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

«Наташа», по словам знакомых, проработала в банковской сфере больше 20 лет. Через три недели ей должно было исполниться 40 лет. Большую часть жизни она прожила в столичном районе Печатники.

По данным из соцсетей женщины, она окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Шесть лет назад она работала в филиале «Сбера» в самом центре Москвы — на Пятницкой.

«Хочу выразить огромную благодарность… Наталье Романовне, которая почти в течение двух недель связывалась со мной чуть ли не каждый день… работала над тем, чтобы в конце концов мне дали корректный ответ и решили сложившуюся ситуацию», — оценил ее работу один из клиентов в 2019 году.

Источник: соцсети погибшей

Разъяренный муж возле отделения в сердцах выкрикнул: «За что ее? 25 лет проработала, хоть бы что украла!» Он не оставлял попыток зайти внутрь к телу зарезанной супруги, но к Наталье его так и не пустили. Он уехал с места после того, как следователи отдали ему сумку жены.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Супруга Натальи зовут Алишер. По данным MSK1.RU, ему 41 год, он занимался бизнесом, связанным с торговлей пищевыми продуктами. Ему может принадлежать шаурмичная недалеко от Белорусского вокзала.

Судя по соцсетям, у пары есть девятилетний сын.

«Вчера ее в банке не было, выходная была. Сегодня вышла. И на тебе…» — сказала MSK1.RU знакомая Наталья.

«Говорили, что неадекват работает»: что известно о задержанном

Налетчик не успел скрыться, его задержали на месте преступления. По данным СК, он работал под руководством Натальи в этом же отделении банка на Автозаводской улице. Речь идет о 40-летнем сотруднике Константине Т.

По данным из открытых источников, Константин родом из Кемеровской области. С 2011 по 2017 год в Новокузнецке он зарабатывал на фермерстве: был пчеловодом, делал мед и продавал его. У него есть 12-летняя дочь, MSK1.RU не удалось дозвониться до матери ребенка. После увлечения пчеловодством Константин работал в сфере страхования. Там же, где много лет трудилась его мать. А после — экономистом в одной из крупнейших строительных компаний страны. Некоторое время назад Константин удалил несколько своих страниц в соцсетях.

Так выглядел задержанный около 10 лет назад Источник: соцсети Константина

Мать Константина рассказала, что устроился в «Сбер» он около года назад. Коллеги жаловались, что задержанный был конфликтным и постоянно со всеми скандалил: отказывался обслуживать клиентов и общался с начальством на матах, пишет «Осторожно, Новости».

«Это было… У меня нет ответа на этот вопрос. Они издевались надо мной», — объяснил следователям мотивы своего преступления Константин.

На видео, снятом во время допроса, слышно, что он признаёт вину в содеянном.

Источник: РЕН ТВ / T.me

В разговоре с MSK1.RU мать нападавшего поделилась, что давно не общалась с сыном. Но уточнила, что этим летом его дочь-пятиклассница приезжала отдохнуть на каникулы. Говорить о произошедшем она наотрез отказывается.

«Я никаких комментариев не могу дать. Я живу на другом конце света и ничего не знаю. [В последнее время] не общались. Никакой ссоры у нас с ним не было, — рассказала MSK1.RU мать. — Мы раз в месяц где-то с ним переписываемся. Нет необходимости чаще общаться. Ребенок был у нас летом».

Мать также добавила, что сын жаловался ей, что не может выстроить отношения с коллегами, так как всегда отстаивает свою точку зрения.

«Я в школе вообще никогда проблем с ним не знала, он учился в частной школе до восьмого класса», — рассказала женщина РЕН ТВ.

Он ни разу в жизни не дрался. Ольга мать задержанного сотрудника банка

Семья погибшей уверена: трагедии можно было избежать, поскольку о конфликте начальство знало.

«Это виновато руководство. Сигналы подавали, говорили, что неадекват работает. Не знаю пока, что дальше. Извините, мне тяжело», — рассказал отец женщины в разговоре с 360.ru.

Муж Натальи на месте преступления грубо отчитал человека в «Мерседесе», обращаясь к нему, как к коллеге погибшей: «Что творишь?! Столько сотрудников погибает, из-за таких мразей, как ты, погибает! Не могли женщину защитить — одному уроду отпор дать?»