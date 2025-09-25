Накрыли белой простыней: в Ярославле насмерть сбили пешехода. Видео

В Ярославле в ДТП погиб пешеход. Его насмерть сбил легковой автомобиль на Большой Федоровской улице вечером 25 сентября. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

В ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными на дороге: переходить ее только по пешеходным переходам и лишь после того, как они убедятся в безопасности. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые позволяют сделать пешехода заметным для водителей с большого расстояния.