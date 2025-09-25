Накрыли белой простыней: в Ярославле насмерть сбили пешехода. Видео

В Ярославле в ДТП погиб пешеход. Его насмерть сбил легковой автомобиль на Большой Федоровской улице вечером 25 сентября. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по опубликованному видео, на месте ДТП работали сотрудники скорой помощи. Тело погибшего накрыли белой простыней.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля «Ситроен» сбил 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Личность погибшего устанавливается.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными на дороге: переходить ее только по пешеходным переходам и лишь после того, как они убедятся в безопасности. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые позволяют сделать пешехода заметным для водителей с большого расстояния.