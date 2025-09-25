НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Накрыли белой простыней: в Ярославле насмерть сбили пешехода. Видео

Накрыли белой простыней: в Ярославле насмерть сбили пешехода. Видео

Первые подробности произошедшего

1 685
На Большой Федоровской сбили пешехода | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramНа Большой Федоровской сбили пешехода | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

На Большой Федоровской сбили пешехода

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле в ДТП погиб пешеход. Его насмерть сбил легковой автомобиль на Большой Федоровской улице вечером 25 сентября. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованному видео, на месте ДТП работали сотрудники скорой помощи. Тело погибшего накрыли белой простыней.

Кадры с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля «Ситроен» сбил 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Личность погибшего устанавливается.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными на дороге: переходить ее только по пешеходным переходам и лишь после того, как они убедятся в безопасности. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые позволяют сделать пешехода заметным для водителей с большого расстояния.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
